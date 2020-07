Henrikh Mkhitaryan (AS Rome) fut incisif face à Vérone

Le capitaine de l’équipe d’Arménie, Henrikh Mkhitaryan (31 ans) était titulaire de la rencontre AS Rome-Vérone pour la 33e journée du championnat d’Italie (Série A) mercredi 15 juillet. Au stade olympique de la capitale italienne, l’AS Rome s’est imposé 2-1 consolidant avec 57 points sa 5e position au classement devant Naples (6e) qui compte 53 points. L’Arménie réalisa une nouvelle fois un excellent match et fut crédité de la note de 7,2 par Sofa Score. Henrikh Mkhitaryan fut très actif et incisif tirant deux fois en direction des cages de Vérone. Sur une très belle action et une très belle attaque, le tir de l’Arménien toucha le poteau de Vérone. Henrikh Mkhitaryan fut également à l’origine du deuxième but de l’AS Rome marqué par Edin Zeko et la précision de ses passes atteint 80,6%. Il sortit du terrain à la 88e minute. Dimanche 19 juillet les « loups » de l’AS Rome affronteront l’Inter de Milan.

Krikor Amirzayan