Auvergne Rhône Alpes : 50 000 euros pour le Karabagh

Lors de sa commission permanente de Juillet, la Région Auvergne Rhône-Alpes a adopté deux décisions concernant la coopération avec l’Arménie et le soutien à l’Artsakh

La première de 50 000 euros pour le développement de la francophonie en Artsakh.

Le centre de la francophonie de Stépanakert dont la maison porte le nom de Paul Eluard, est dédié à : l’enseignement du français, la diffusion de la culture française et au renforcement des liens entre les collectivités territoriales françaises et celles de l’Artsakh. En complément de l’enseignement du français, il s’agit aussi d’aider les jeunes Arméniens à acquérir les savoir-faire français sous forme de stages en France.

Cette contribution delà région vient compléter les gestes faits par les villes de Saint Etienne, Valence, Alfortville, sarcelles, le conseil départemental de l’Isère. Mais la région est la seule collectivité de cette taille à intervenir à un tel niveau.

La seconde délibération est un soutien au campus numérique arménien à hauteur de 12 000 euros. Porté par l’association Sources d’Arménie, ce campus a pour but de faciliter la dimension culturelle arménienne dans le cadre éducatif francophone. Site en langue française, il développe une offre de formation en proposant des vidéos en ligne produites par la chaire d’Arménologie de l’ UCLY.

Derrière ce double soutien de la région, au développement de la francophonie en Artsakh et de la culture arménienne, il y a l’influence discrète mais très efficace du Conseiller régional de Saint Chamond : Emmanuel Mandon et au premier chef, le coup de cœur du Président de la région. Laurent Wauquiez qui avait envisagé un grand concert, en juin, avec des musiciens du karabagh dans la région. Il a du y renoncer pour cause de Covid, mais reste marqué pas son voyage en Arménie et sa rencontre avec les représentants du Karabagh. « Les politiques font beaucoup de déplacements. En Arménie il s’est passé quelque chose de différent auquel je ne m’attendais pas. J’ai été transpercé par ce que j’ai vu. Pas seulement le génocide et l’héroïsme du Musa Dagh, mais la puissance de cette histoire aux origines du christianisme son ancrage et son endurance, entre le ciel et les pierres. Je n‘avais jamais mesuré la douleur qui persiste au sein de chaque famille, son attachement à la mémoire, à l’histoire et à la terre. Mai J’ai surtout adoré la jeunesse arménienne, son énergie, sa joie de vivre et défier la fatalité sans jamais baisser les bras… L’Arménie c’est à la fois une souffrance et une promesse. Elle nous rend meilleurs. Alors que la région avait revue à la baisse certaines de ses coopérations avec les pays étrangers, le partenariat avec l’Arménie se trouve renforcé, y compris grâce au partenariat avec l’ UFAR ( Université Française en Arménie) et le soutien au Lycée Anatole France à Erevan.

J Paloulian