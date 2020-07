Les tensions semblent apaisées à la frontière

Les tensions à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan semblent s’être apaisées mercredi, après trois jours de violents combats qui ont fait au moins 15 morts.

Le ministère arménien de la Défense a fait savoir tout au long de la journée qu’il n’y avait pas eu de violation grave du cessez-le-feu dans une section de la frontière entre la province arménienne du nord de Tavush et le district de Tovuz en Azerbaïdjan, qui est le au lieu des affrontements.

Une porte-parole du ministère, Shushan Stepanian, a déclaré vers 21 heures, heure locale, que la situation y reste « calme ». Il n’y a eu que « des coups de feu sporadiques » tirés depuis les positions de l’armée azerbaïdjanaise, a-t-elle assuré.

« Pour le moment, la trêve est largement observée à la frontière », a écrit Stepanian sur Facebook.

Il n’y a pas eu non plus de nouveaux bombardements azerbaïdjanais de la ville locale de Berd et des villages voisins de Tavush situés plus près de la frontière. L’armée arménienne a rapporté mardi des attaques de drones azerbaïdjanais contre des « infrastructures civiles » à Berd.

« Berd a été touché hier, mais il n’y a pas eu de tir aujourd’hui », a commenté un habitant de la ville au service arménien de RFE / RL.

« Il y a une certaine tension mais pas de panique ici », a assuré un autre habitant de la région. « Tout le monde peut vaquer à ses occupations. »

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense n’a pas non plus signalé de graves violations du cessez-le-feu. Citant le médiateur des droits de l’homme de l’Azerbaïdjan, l’agence de presse Trend a affirmé qu’un village frontalier de Tovuz a de nouveau été victime des tirs arméniens mercredi. Mais il a déclaré que personne n’a été blessé en conséquence. Le ministère arménien de la Défense a fermement nié cette affirmation.

Onze militaires azerbaïdjanais, dont un général de l’armée, et quatre soldats arméniens ont été tués lors des affrontements qui ont éclaté dimanche dans des circonstances controversées. Les combats ont marqué la pire escalade du conflit du Haut-Karabagh depuis 2016.

Les parties en conflit se reprochent la montée en flèche le long de leur frontière instable. Ils ont publié des vidéos de leurs forces frappant des positions ennemies avec des tirs d’artillerie et de drones.

La partie arménienne a également annoncé mardi ce qu’elle a décrit comme des images d’un drone Hermes 900 sophistiqué des forces armées azerbaïdjanaises abattues par une fusée sol-air arménienne. Hermes 900 est fabriqué par une société israélienne, Elbit Systems.

Artsrun Hovannisian, un autre représentant du ministère de la Défense, a affirmé que des unités antiaériennes arméniennes avaient abattu une dizaine de véhicules aériens sans pilote azerbaïdjanais au cours des hostilités.

Pendant ce temps, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev aurait déclaré mercredi que ses troupes ont porté un « coup de poing » aux Arméniens lors des « opérations de vengeance » ordonnées par lui.