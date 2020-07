Deuxième point de presse du centre d’information de crise dans le Tavush

Lors d’une conférence de presse en direct à 21h30 du Centre d’information sur la crise à Ijevan, Tavush, Arstrun Hovhannisyan a déclaré :

- La situation dans la partie nord-est de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan est stable depuis minuit le 14 juillet.

- Depuis le 12 juillet, les unités de défense aérienne de l’Arménie ont abattu 13 drones (10 étaient des drones de combat et trois des drones de reconnaissance)

- Selon des calculs estimés, plus de 50 mortiers se sont abattus dans cinq à six colonies civiles.

- Bien que le régime de cessez-le-feu soit maintenu, les forces armées arméniennes sont en état d’alerte, elles suivent de près les développements du côté azerbaïdjanais et sont prêtes à répondre à toutes les provocations sur terre comme dans les airs.

Tout en répondant aux questions en ligne, Arstrun Hovhannisyan a déclaré que depuis l’intensification des tensions à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, le ministre arménien des Affaires étrangères et le ministre de la Défense étaient en contact direct avec les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE.

Briefing en direct du centre d’information de crise dans le Tavush

Lors d’un briefing du centre d’information de crise à Ijevan, Tavush à 11 heures, Artsrun Hovhannisyan a déclaré qu’il y avait eu une relative désescalade de la tension sur la ligne de front à partir de 18 heures le 14 juillet. À partir de minuit, il y avait une cessation presque complète de tir, aucune artillerie de gros calibre n’a été utilisée. Cependant, dans la soirée du 14 juillet, les forces armées arméniennes ont abattu deux véhicules de combat aérien sans pilote (qui sont difficiles à identifier s’ils étaient de reconnaissance ou des combattants car ils sont tombés dans la zone neutre). Le calme relatif s’est maintenu tout au long de la matinée. La situation dans l’Artsakh serait également calme, sans mouvements inhabituels. Artsrun Hovhannisyan a déclaré hier soir que la partie azerbaïdjanaise avait annoncé 12 victimes (précédemment 11).

Questions

Azatutyun, Sarkis Harutunyan : Existe - t-il un accord avec la partie azerbaïdjanaise concernant un cessez-le-feu / trêve ? Pouvez-vous également fournir des détails sur l’UAV qui a été détruit par l’armée arménienne et qui, selon le ministre des hautes technologies, valait plus de 30 millions de dollars ?

Artsrun Hovhannisyan : Pour le moment, je n’ai pas d’informations sur un accord de cessez-le-feu / trêve, mais des informations seront fournies en cas de tels développements. Je peux confirmer que l’armée arménienne a détruit un Hermes 900 hier, qui est un drone israélien très coûteux et avancé.

Ani Vartanyan, Aysor.am : Y a - t-il actuellement un besoin de mobiliser des groupes de volontaires et d’autres forces ?

Artsrun Hovhannisyan : Comme vous pouvez le voir, les forces armées arméniennes sont plus que prêtes et capables de répondre avec brio à la tâche à accomplir. Pour le moment, l’ampleur et l’intensité du conflit ne sont pas telles que les forces arméniennes doivent faire appel à des renforts auxiliaires, y compris des forces de réserve ou des volontaires. Nous sommes plus que sûrs que les forces volontaires sont prêtes, elles l’ont toujours été, chaque fois que le besoin s’en faisait sentir, mais à ce stade leurs fils, même leurs petits-fils s’occupent avec brio de la situation.

24 News.am, Sevak Vardumyan : Bien que les déclarations officielles mentionnent quels types d’armes la partie azerbaïdjanaise utilise, pouvez-vous résumer ce qui a été utilisé jusqu’à présent ? Combien d’UAV les militaires arméniens ont-ils abattus ?

Artsrun Hovhannisyan:Les forces armées azerbaïdjanaises, y compris le service des gardes-frontières qui est situé près de la frontière avec Tavush, ont utilisé la quasi-totalité de leur arsenal contre l’armée arménienne, à quelques exceptions près. Certaines des armes utilisées comprennent des fusils, des mitrailleuses, des lance-grenades, des chars, des drones de combat et de l’artillerie. Mais parfois, il est difficile d’identifier immédiatement le calibre des armes spécifiques utilisées, c’est pourquoi je m’abstiendrai de mentionner des types spécifiques d’armes. C’est la première fois que les Forces armées azerbaïdjanaises utilisent des drones skystriker (auparavant, d’autres types de drones de combat étaient utilisés), que l’Azerbaïdjan a probablement acquis récemment ou qui appartiennent aux services de garde-frontières. L’armée arménienne a abattu une dizaine de drones azerbaïdjanais, dont de petits drones de collecte de renseignements, des drones de combat,ainsi que l’Hermes 900.

Radio publique, Karen Ghazaryan : Vous avez annoncé sur votre page Facebook des véhicules de combat aérien sans pilote produits par l’Arménie (UACV), pouvez-vous développer les possibilités qu’ils vous ont accordées ?

Artsrun Hovhannisyan : C’est l’un de ces sujets dont je préfère ne pas parler librement, surtout à un moment comme celui-ci. Nous travaillions sur des véhicules de combat aérien sans pilote depuis des années. Je peux dire que le travail de création de drones d’enquête a été achevé et la page tournée. Nous sommes en train de tourner la page des UACV et nous les perfectionnerons dans un avenir proche.

Tavush News, Lia Javaryan : Avez-vous des informations à jour sur la santé des blessés ?

Artsrun Hovhannisyan : Depuis le 12 juillet, nous avons eu environ 20 blessés, dont deux policiers en patrouille frontalière. La moitié des blessures étaient si mineures que les soldats ont repris leur service en quelques heures. À l’heure actuelle, nous avons dix blessés dans les hôpitaux, cinq avec des blessures par flash léger et quatre en santé moyenne ou légèrement compliquée, un est dans un état extrêmement critique.

La situation reste calme

Tôt ce matin, Shushan Stepanyan, porte-parole du ministère de la Défense, a déclaré qu’à minuit hier soir, la situation à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan était relativement calme. Elle a dit que vers 22 heures-23 heures le 14 juillet, les forces armées arméniennes ont abattu deux véhicules de combat aérien sans pilote azerbaïdjanais

Des soldats décédés reçoivent des médailles à titre posthume

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a décerné à titre posthume des médailles aux quatre militaires arméniens qui ont perdu la vie lors d’opérations militaires lancées par des militaires azerbaïdjanais à la frontière internationale entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. « Je viens de signer la motion pour accorder au major Garush Hambardzumyan la deuxième médaille d’honneur pour son« Service au pays », le capitaine Sos Elbakyan avec la médaille de bravoure et les sergents subalternes Smbat Gabrielyan et Grisha Matevosyan avec la médaille du service militaire. Frères martyrs, je m’incline devant vous et vos familles. Nous devons être à la hauteur de vous et de votre bravoure. Et nous allons ! Vive l’armée arménienne victorieuse ! »

Assistance à deux policiers blessés en service

Tigran Yesayan, chef adjoint de la police, a déclaré lors d’un point de presse que les deux policiers qui avaient été légèrement blessés par les tirs azerbaïdjanais alors qu’ils étaient en service à la frontière de Tavush, sont dans un état stable. Il a également déclaré que le chef de la police suivait de près leur rétablissement et qu’une aide financière / matérielle leur serait fournie.

Des avions de chasse Su-30SM en mission permanente pour protéger l’espace aérien arménien

À 15 heures, le Premier ministre Nikol Pashinyan a publié une vidéo de l’avion de chasse multirôle Su-30SM qui décollait, et a écrit que les avions étaient en service de surveillance, s’assurant que l’espace aérien de l’Arménie était inviolable. Dans un poste similaire (à 16 h 20), le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, a déclaré que les avions de chasse Su-30SM seront désormais en service permanent.

Le cessez-le-feu tient, déclare le porte-parole du ministère de la Défense

À 16 heures, le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, a déclaré qu’actuellement, le cessez-le-feu était maintenu à la frontière. Aucun incident ou fusillade ciblée n’a été signalé. La situation le long de toute la frontière est sous le contrôle total des subdivisions des forces armées arméniennes, a-t-elle écrit, exhortant la population à ne pas prêter attention aux « publications de propagande azerbaïdjanaises qui diffusent régulièrement des informations erronées sur les forces armées arméniennes ».

Le NSS appelle les gens à ne pas diffuser d’informations non vérifiées

Le Service de sécurité nationale (NSS) a publié une déclaration appelant le public et les médias à s’abstenir d’utiliser des sources azerbaïdjanaises et à ne pas céder aux provocations et à la panique. Compte tenu de la situation provoquée par la partie azerbaïdjanaise à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, le NSS a également exhorté les citoyens à ne pas diffuser d’informations non vérifiées publiées par de faux utilisateurs de médias sociaux sur toutes les plateformes médiatiques.

Les soldats blessés et les familles des soldats tombés au combat recevront une indemnisation

Le Fonds d’assurance des soldats indemnisera les familles des militaires qui ont été tués et ceux qui ont subi des blessures entraînant une invalidité lors de la défense de l’Arménie au cours des jours précédents dans les montants suivants :

Familles d’officiers tués ou ayant subi une invalidité au premier degré : 82 millions de drams (environ 170 000 $), dont 10 millions de drams (environ 20 000 $) en une somme forfaitaire, et le reste à payer en versements mensuels égaux pour 20 ans.

Familles des sous-officiers tués ou ayant subi une invalidité au premier degré : 70 millions de drams (environ 145000 $), dont 10 millions de drasm en un seul versement et le reste en versements mensuels égaux pendant 20 ans.

Familles de sous-officiers subalternes et de conscrits tués ou atteints d’une invalidité du premier degré : 58 millions de drams (environ 120000 $), dont 10 millions de drams en un seul versement, et le reste en versements mensuels égaux pendant 20 ans.

Officiers handicapés au deuxième degré : 53 millions de drams (environ 110 000 $), dont 5 millions de drams en somme forfaitaire et le reste en versements mensuels égaux pendant 20 ans.

Sous-officiers handicapés au deuxième degré : 41 millions de drams (environ 85 000 $), dont 5 millions de drams en capital et le reste en versements mensuels égaux pendant 20 ans.

Sous-officiers subalternes et appelés qui ont subi une invalidité au deuxième degré : 29 millions de drams (60000 $), dont 5 millions de drams en une somme forfaitaire, et le reste en versements mensuels égaux pendant 20 ans.

Le défenseur des droits de l’homme / médiateur d’Arménie, Arman Tatoyan :

- À partir du 12 juillet, lorsque le bombardement actif a commencé dans la région de Tavush, nous avons commencé à recevoir de nombreux appels de civils.

- Ce jour-là, il y avait un réel danger de pertes humaines et matérielles en particulier dans le village de Movses.

- Nous avons immédiatement contacté le ministre de la Défense pour comprendre la situation, puis avons commencé à préparer des rapports à remettre à nos partenaires et organismes internationaux pour les alerter de la situation.

- Nous sommes ici aujourd’hui dans la région de Tavush non seulement parce que notre mandat est de protéger les droits, la vie et le bien-être des civils, mais aussi des soldats des Forces armées arméniennes.

- Du 13 au 14 juillet, d’autres colonies civiles ont subi des tirs azerbaïdjanais, notamment Berd, Chinari, Aygepar et d’autres villages.

- Il était impératif que nous venions immédiatement dans la région pour entreprendre une mission d’enquête ; cette mission vise exclusivement à dénoncer les menaces qui affectent directement la vie et la santé des populations civiles.

- Nous avons rencontré le gouverneur de la région de Tavush, après quoi la mission d’enquête a visité le village de Berd, où Tavush Textile et une branche de la fabrique de brandy d’Erevan ont été bombardées par les forces azerbaïdjanaises.

- Compte tenu du fait que Tavush Textile produit des masques utilisés dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, le bombardement de cette usine a donc été une violation flagrante du droit international humanitaire.

- Avant le bombardement, la partie azerbaïdjanaise a utilisé des drones, ce qui nous permet de penser qu’ils visent une installation non militaire. Le bombardement a eu lieu pendant la journée, ce qui est une autre indication qu’ils ont intentionnellement bombardé l’usine en sachant qu’il y aurait des employés.

- La plupart des dommages à la population civile ont été observés dans le village d’Aygepar, où onze maisons ont été bombardées par les forces armées azerbaïdjanaises et l’artillerie utilisée peut nuire à la santé humaine.

- À cause des bombardements, une maison du village de Nerkin Karmiraghbyur a été détruite, ce qui est un autre indicateur que les obus d’artillerie utilisés étaient particulièrement dangereux et le Bureau du Médiateur enquêtera davantage sur la licéité de ces obus.

- Les éléments de preuve dans certains villages montrent que le bombardement a été intentionnellement fait pour nuire aux populations civiles et à leurs biens. Les objets militaires ne sont pas situés à proximité de ces colonies (ce qui était le cas en Azerbaïdjan), ils ne peuvent donc pas être utilisés pour justifier l’attaque des villages frontaliers.

- Le Bureau du Médiateur établira un rapport sur la base des éléments de preuve recueillis lors de la mission d’enquête et le transmettra aux organes internationaux compétents.

- Compte tenu de la propagation de la pandémie de COVID-19, le Secrétaire général des Nations Unies a appelé à un cessez-le-feu mondial, car il détourne l’attention des pays du principal défi auquel ils sont confrontés et entraîne de plus grandes tensions. Le ciblage intentionnel de la population civile par la partie azerbaïdjanaise est une violation flagrante de cet appel.

- Le Bureau du Médiateur continuera de suivre la situation et de maintenir des contacts étroits avec les représentants des organes d’autonomie locale. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger les droits de la population civile et des soldats ainsi que pour montrer à la communauté internationale ce qui s’est passé à la frontière, sur la base d’éléments factuels.