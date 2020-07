Le Président en exercice de l’OSCE appelle à un retour immédiat au cessez-le-feu le long de la frontière arméno-azerbaïdjanaise

Le Président en exercice de l’OSCE a appelé à un retour immédiat au cessez-le-feu le long de la frontière arméno-azerbaïdjanaise.

« Je suis profondément préoccupé par la violence accrue que nous avons constatée le long de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et je demande instamment un retour immédiat au cessez-le-feu avant de voir de nouvelles pertes en vies humaines », a déclaré le président en exercice de l’OSCE, le Premier ministre albanais Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Edi Rama.

Edi Rama a noté que les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et le représentant personnel du président en exercice, l’ambassadeur Andrzej Kasprzyk, étaient en contact étroit avec les parties dans le but de ramener la stabilité à la situation. Une voie de communication directe a été établie par les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais lors de leur réunion à Vienne sous les auspices des coprésidents du groupe de Minsk en mars 2019. Edi Rama a exprimé l’espoir que ces mécanismes pourraient être utilisés pour désamorcer cette situation.

Reconnaissant le bilan humain de ces dernières violences, Edi Rama a présenté ses condoléances aux familles et aux amis de ceux qui ont perdu la vie et a exprimé sa préoccupation pour le bien-être des personnes blessées des deux côtés. « Nous devons tous faire ce que nous pouvons pour réduire l’impact humain du conflit et reprendre les négociations de fond dès que possible », a déclaré Edi Rama, soulignant son soutien au processus de Minsk.