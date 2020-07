L’Arménie reste pleinement attachée au processus de paix a déclaré le ministre des Affaires étrangères à Al Jazeera

Entretien du ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan avec Al Jazeera

Question : Les civils sont pris dans ces combats. Quels efforts ont été déployés pour y mettre un terme ?

Zohrab Mnatsakanyan : Ce fut un développement très dangereux des derniers jours depuis le 12 juillet, quand il y a eu une tentative d’infiltration par les forces azerbaïdjanaises dans le territoire arménien, au nord-est de l’Arménie et l’utilisation d’une artillerie de gros calibre s’est amplifiée avec les dangers de l’escalade que nous avons maintenant. Les tentatives de désescalade sont désormais une priorité. C’est pour cela que nous travaillons, c’est pour cela que nous travaillons avec les coprésidents du groupe Minsk de l’OSCE, qui comprennent la France, la Russie et les États-Unis. C’est maintenant la priorité.

Nous devons désamorcer, car si l’Arménie a la pleine capacité de se défendre, l’Arménie reste le garant de la sécurité du Haut-Karabagh, mais la guerre n’est pas l’alternative. Il n’y a pas d’alternative au règlement pacifique. Nous restons attachés à cela et nous travaillerons à la désescalade et à la mise en place de l’environnement, de l’atmosphère, qui favorise la paix et qui favorise le processus de négociation.

Question : Quel genre de détails pouvez-vous nous donner sur les efforts pour essayer de désamorcer cela ? Quel est le processus qui se déroule et à quelle vitesse va-t-il se produire étant donné que les gens meurent pour que les combats continuent ?

Zohrab Mnatsakanyan : Je dois dire qu’il est encourageant que nous ayons un calme relatif par le passé, je pense, maintenant cela dure depuis environ 12-14 heures. Nous sommes en contact permanent avec les coprésidents du groupe Minsk de l’OSCE, avec la Russie et d’autres partenaires, les États-Unis et la France. Nous essayons de déterminer les modalités qui permettront de maintenir ce calme relatif et de rétablir le régime de cessez-le-feu - comme vous l’avez mentionné, un régime qui a été établi en 1994, pleinement en vigueur depuis lors, le document signé par l’Arménie, le Nagorno -Karabagh et l’Azerbaïdjan. Et notre priorité est maintenant de rétablir pleinement le régime de cessez-le-feu.

Question : Il a été signalé que l’Arménie avait demandé à l’OTSC, l’Organisation du Traité de sécurité collective, dirigée par la Russie, de se réunir à ce sujet et de prendre des mesures à ce sujet, mais la réponse à cette question semble avoir été quelque peu terne. Quelle a été la réaction de l’Arménie à cette réponse ?

Zohrab Mnatsakanyan : Eh bien, je ne serais pas d’accord avec cette évaluation. L’Arménie est membre de l’OTSC, c’est une organisation du traité de sécurité collective, et avec nos partenaires, nous soulevons évidemment les questions qui concernent le territoire de l’OTSC, dont l’Arménie fait partie. Nous informons nos partenaires de l’évolution de la situation et nous poserons la question comme nous l’avons fait pour soulever maintenant la question de l’action collective. De toute évidence, en tant qu’organisation, avec sa charte, nous avons tous les instruments entre nos mains, mais nous évaluons la situation, évaluons les actes en fonction de la situation. Nous sommes en contact et nous sommes constamment en dialogue avec nos partenaires de l’OTSC.

Question : Il y a eu des discussions en 2019 pour essayer de trouver une sorte de solution à cette situation. Il a été rapporté que le Premier ministre arménien de l’époque avait déclaré que « le Haut-Karabagh était l’Arménie » et qu’il souhaitait changer le format de négociation des pourparlers, ce qui saperait essentiellement le processus des pourparlers. Quelle est la responsabilité de l’Arménie dans l’échec de l’échec de ces pourparlers ?

Zohrab Mnatsaknayan : Encore une fois, je serais plutôt en désaccord avec une telle évaluation, parce que le Premier ministre arménien a été très clair dans le contexte de l’Arménie étant le garant de la sécurité pour le Haut-Karabagh, l’Arménie étant responsable de la sécurité, la sécurité existentielle très physique de nos compatriotes dans le Haut-Karabagh.

Nous restons pleinement attachés au processus de paix et, de toute évidence, l’Arménie a son programme de développement, l’Arménie a son programme pour assurer la prospérité de sa nation. Le Nagorno-Karabagh et sa population sont dans des conditions qui ne sont pas favorables. Tous les efforts sont faits pour les couper du monde, et cela n’est pas acceptable et l’Arménie fournit évidemment tout le soutien que le peuple du Haut-Karabagh peut vivre dans la sécurité, la paix et le développement. Ceci est le contexte.

Cependant, je voudrais souligner que le Premier ministre arménien a été très cohérent dans ses déclarations selon lesquelles la paix est possible lorsque nous parvenons à un tel compromis, à une telle solution, qui soit acceptable pour tous - pour le peuple arménien, pour le peuple du Haut-Karabagh et du peuple azerbaïdjanais. Et nous attendons toujours la réciprocité d’une telle approche, une approche fondée sur le compromis de la part des dirigeants azerbaïdjanais, car nous sommes maintenant confrontés à l’approche maximaliste, qui ignore les priorités fondamentales fondamentales de l’Arménie et du Haut-Karabagh.

Notre position est donc une position de recherche et d’établissement d’une solution acceptable par tous et nous travaillons dans cette direction.