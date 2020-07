La destruction du drone Elbit Hermes 900 par les forces arméniennes, une première dans l’histoire

La destruction du drone Elbit Hermes 900 des forces armées azerbaïdjanaises par les troupes arméniennes a été la première de l’histoire, selon le blogueur russo-israélien Alexander Lapshin.

« En fait, c’est la première fois qu’un appareil de cette envergure est abattu. Jusqu’à présent, personne n’a pu « l’obtenir », malgré le fait que de tels drones sont constamment utilisés lors d’actions militaires en Syrie, en Irak, au Liban, au Soudan, en Afghanistan. Ces machines contrôlent également la frontière des États-Unis et du Mexique, surveillant les actions des cartels de la drogue ; ils sont utilisés depuis longtemps en Colombie et au Brésil pour combattre les rebelles et les trafiquants de drogue », a déclaré Alexander Lapshin dans un article sur Facebook.

Alexander Lapshin a cité un ami, qui a longtemps travaillé comme ingénieur-instructeur chez Elbit Systems, qui conçoit et fabrique ce drone et d’autres, comme disant : « Seuls des ploucs et des profanes complets auraient pu mettre ce » cerveau volant « d’une armée sous un risque d’attaque. »

"Logique ! Il ne s’agit pas d’assassiner à la hache un soldat endormi à Budapest ou d’étrangler un blogueur inoffensif à Bakou », a déclaré Alexander Lapshin, qui a passé des mois en prison azerbaïdjanaise pour avoir visité le Haut-Karabagh.

Plus tôt dans la journée, le ministère arménien de la Défense a publié des images montrant le moment où le drone azerbaïdjanais a été abattu.

Lors d’un point de presse Artsrun Hovhannisyan a confirmé que le drone « Elbit Hermes 900 » a été abattu par le système de missile antiaérien « Osa » modernisé par des ingénieurs arméniens talentueux et appliqué par les professionnels de la défense antiaérienne des forces armées arméniennes.

iframe src=« https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshushanstepanyan%2Fvideos%2F3050922441610562%2F&show_text=0&width=560 » width=« 560 » height=« 315 » style=« border:none ;overflow:hidden » scrolling=« no » frameborder=« 0 » allowTransparency=« true » allowFullScreen=« true »>