Le site azéri Haqqin.az met en ligne des images d’une présumée attaque d’un convoi militaire arménien récent…alors que la vidéo était prise en Afghanistan et circulait sur le net depuis décembre 2019

Durant les journées de conflit les médias azéris contrôlés pour la très large majorité par le pouvoir, multiplient les articles de propagande et la désinformation. Une stratégie de longue date de Bakou qui désire tromper son peuple et présenter les revers militaires comme des succès.

Selon le site arménien 1lurer.am le site officiel azéri haqqin.az a diffusé une vidéo d’un convoi militaire transportant 10 soldats Arméniens qui est attaqué et détruit par ce qui est présenté comme les forces azéries. Images du récent conflit selon haqqin.az qui affirmait que le gouvernement arménien cachait les vraies pertes militaires de l’Arménie.

Le problème pour Bakou est que ces images d’un convoi militaire attaqué se déroulaient en Afghanistan et dataient au minimum de décembre 2019 date à laquelle elles circulèrent sur les réseaux sociaux.

Ces faits démontrent de fort belle manière la désinformation dont Bakou est coutumière, car sur le terrain des combats, ses troupes sont plutôt défaites…

Krikor Amirzayan