L’armée arménienne accomplit sa tâche avec brio, pas besoin de mobilisation

Les Forces armées de la République d’Arménie s’acquittent brillamment de la tâche, et il n’est pas nécessaire de mobiliser les réserves et les volontaires, a déclaré Artsrun Hovhannisyan le chef de la Faculté de commandement et d’état-major Maréchal H. Baghramyan à l’Université militaire Vazgen Sargsyan, ancien porte-parole du ministère de la défense.

Il a ajouté que l’ampleur du conflit n’implique pas de mobilisation, a ajouté Artsrun Hovhannisyan.

« Nous savons que les volontaires sont prêts, mais à ce stade, leurs fils et petits-fils accomplissent leurs tâches avec brio », a-t-il ajouté.

Artsrun Hovhannisyan a noté que la situation était relativement calme depuis minuit, aucune artillerie n’a été utilisée.

Il a informé que 20 militaires avaient été blessés au cours des trois jours des opérations militaires. Dix sont déjà revenus à l’action, les autres reçoivent un traitement.

L’état de cinq militaires est modéré, l’un est en contrition critique. Les autres reviendront à l’action dans une semaine.

La partie azerbaïdjanaise a utilisé la quasi-totalité de l’arsenal du troisième corps d’armée, à l’exception de plusieurs moyens. Il s’agit notamment d’armes à feu de tous calibres et de tous types - mitrailleuses, mortiers, lance-grenades, chars, armes d’artillerie, drones de frappe.

Artsrun Hovhannisyan a déclaré que les forces arméniennes avaient abattu une dizaine de drones, dont le Hermes 900.