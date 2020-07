Lyon.Mag.com

Laurent Wauquiez, président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a, ce mercredi, condamné l’offensive militaire menée par l’Azerbaïdjan en Arménie et a appelé à une réaction des autorités françaises.

« Aujourd’hui, l’opération militaire menée par l’Azerbaïdjan menace directement la paix en Arménie et a déjà créé beaucoup de souffrances dans la population civile. Je la condamne avec la plus grande fermeté alors que les frontières arméniennes ont été établies et reconnues par le droit international. J’appelle ainsi avec insistance les autorités françaises à se saisir en urgence de ce dossier pour demander officiellement à Bakou de mettre un terme à son opération militaire. Pour l’Arménie, un allié historique dont le peuple a un droit plein et entier à la paix et à la sécurité, et pour le Caucase qui ne doit pas être plongé dans la violence », a réagi Laurent Wauquiez.

Le président LR a tenu à rappeler les liens unissant la collectivité territoriale à l’Arménie. « Un tiers de [la communauté arménienne] en France réside en effet en Auvergne-Rhône-Alpes », précise-t-il ainsi.

« Je rappelle enfin que la Région Auvergne-Rhône-Alpes sera toujours un partenaire de premier plan de l’Arménie et de l’Artsakh. Elle peut compter sur notre entier soutien dans cette épreuve », a conclu le président de la Région.