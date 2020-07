Attaque azérie du compte Instagram de l’Arménien Arsen Harutyunyan, le champion d’Europe de lutte

Les hackers azéris ont piraté le compte Instagram du champion d’Europe de lutte Arsen Harutyunyan (Arménie) en le cassant et plaçant des images et écrits anti-arméniens de propagande azérie. Information communiquée par le champion lui-même. Sur sa page facebook Arsen Harutyunyan écrit « chers compatriotes, ma page Instagram a été volée par les hackers azéris et sur laquelle ils placent des sujets et écrits azéris. Je vous demande de diffuser cette information afin que tous soient informés de cela ».

Krikor Amirzayan