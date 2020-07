Les hackers Arméniens ont également détruit des sites internet azéris dont Anti-Armenia l’un des plus actifs

Si les hackers Azéris ont piraté plusieurs sites officiels internet de l’Arménie, de leur côté les hackers Arméniens ont largement répondu en cassant de leur côté de nombreux sites internet d’Azerbaïdjan. La dernière prouesse des Arméniens est d’attaque du site azéri Anti-Armenia qui était l’un des plus actifs des attaques azéries. Les hackers Arménien l’ont mis hors d’état de nuire a indiqué le spécialiste du net, Samvel Martirosyan affirmant que le site Anti-Armenia est désormais détruit et ne peut plus nuire.

Krikor Amirzayan