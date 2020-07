Disparition de Jiraïr Altounian (74 ans) le directeur artistique de l’ensemble national de danses et chants folkloriques et traditionnels d’Arménie

Jiraïr Altounian (74 ans), directeur artistique de l’ensemble national de chants et danses folkloriques arméniennes Tatoul Altounian vient de disparaitre a indiqué le 15 juillet le ministère arménien de l’Education, de la culture et des sports.

Jiraïr Altounian était né le 23 août 1946 à Erévan. En 1972 il avait brillamment terminé ses études au Conservatoire d’Erévan et reçu le diplôme de dirigeur de groupes. De 1974 à 1990 il était le dirigeur principal de la troupe de danses et chants folkloriques Tatoul Altounian d’Erévan. C’est avec cette troupe qu’il a effectué de nombreuses tournées tant en Arménie qu’en diaspora. De 1990 à 2002 il était invité à travailler en Syrie et en Iran au sein des troupes folkloriques arméniennes telles que « Spendiarian » à Alep, « Knar » à Damas, « Ararat » à Téhéran. Depuis 2004 il était le directeur artistique de la troupe nationale de danses et chants Tatoul Altounian.

Krikor Amirzayan