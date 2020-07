Manifestation anti-gouvernementale avec beaucoup de jeunes la nuit dernière à Bakou suite aux revers azéris sur le front…est-ce le « printemps arabe » ?

La nuit dernière à Bakou, des centaines de manifestants -dont beaucoup de jeunes- ont manifesté à Bakou pour exiger la poursuite et l’intensification des combats à la frontière arméno-azérie. Selon Karen Veranyan un expert, au début la manifestation semblait soutenir les autorités azéries, mais au fil des heures il s’est avéré que le rassemblement tournait en manifestation anti-gouvernementale. Des heures se sont déroulés entre manifestants et la police. Ls semble que les manifestants reprochaient au président Aliev et les cadres de l’Armée azérie de perdre le terrain face aux Arméniens. Surtout après la propagande menée par le gouvernement azéri vantant la suprématie de l’armée azérie et de ses armes, les manifestants étaient désabusés, ne comprenant pas pourquoi tant de soldats Azéris étaient tués face à l’armée arménienne que l’on disait bien faible…

Selon Karen Veranyan, cette manifestation de mécontentement populaire et de frustration du peuple azéri et notamment de sa jeunesse pourrait comme le « printemps arabe » balayer le pouvoir azéri. Le président Aliev serait alors directement menacé par une révolution interne…

Krikor Amirzayan