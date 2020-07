Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh : nos frontières sont solides et infranchissables par l’ennemi

Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh s’est rendu mardi sur la frontière arméno-azérie en direction de Talish et Madaghis près de Martakert, au nord-est de l’Artsakh. De retour à Stepanakert, Arayik Harutyunyan a déclaré qu’il avait inspecté le front à Talish et Madaghis, rencontré la population de ces villages et conversé avec eux sur leurs attentes. « J’ai également parlé avec nos soldats du front » a écrit Arayik Harutyunyan sur sa page facebook.

« Je vous assire que les frontières arméniennes son fortes et infranchissables. Seul dans l’esprit de l’ennemi obstiné ces frontières peuvent être franchissables, mais lorsqu’il tentera de franchir cette frontière, la réponse sera très douloureuse et définitive… » a affirmé le président de l’Artsakh. Les forces de l’Armée de Défense de l’Artsakh sont prêtes à toute éventualité.

Krikor Amirzayan