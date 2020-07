L’Armée arménienne compte 10 blessés dont un très grave

Shushan Stepanyan la porte-parole du ministère arménien de la Défense a révélé ce matin que l’Armée arménienne comptait 10 blessés depuis le début de la tension à la frontière arméno-azérie dans la région du Tavouch au nord-est de l’Arménie. L’étant d’un de ces soldats blessés est très préoccupant selon la porte-parole. Cinq soldats sont sérieusement blessés, les quatre autres soldats sont plus légèrement blessés et sont soignés dans les hôpitaux militaires « dans une semaine ils retourneront à leurs postes » dit-elle. En ce mercredi matin officiellement les pertes de l’Arménie sont de 4 soldats morts hier 14 juillet, celles de l’Azerbaïdjan sont de 11 soldats -dont des militaires de haut-rang- et un civil. Mais les pertes réelles de Bakou qui minimise toujours les chiffres seraient plus importantes d’après Ardzroun Hovhannisyan l’ancien porte-parole de l’Armée arménienne.

Krikor Amirzayan