La FRA Dachnaktsoutioun condamne l’agression militaire de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie !

La FRA Dachnaktsoutioun d’Europe occidentale condamne l’agression militaire de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie qui confirme la volonté des autorités de Bakou de régler la question de l’Artsakh par la guerre. Le refus par l’Azerbaïdjan de faire avancer la cause de la paix par les négociations démontre que le régime du Président Aliev méprise toutes les tentatives exercées par la communauté

internationale depuis 1994.

La FRA Dachnaktsoutioun, qui est convaincue du rôle déterminant des opinions publiques en faveur de la paix, attend du Président de la République française qu’il prenne l’initiative qu’il a annoncée au dernier dîner du CCAF avec la création d’une cellule qui permettrait de proposer des espaces de coopération entre les communes de France et d’Artsakh. Ce serait une avancée de plus vers l’instauration d’un processus de paix. Car les Arméniens d’Artsakh veulent vivre libre et en paix. Ce droit à la paix doit être respecté et nous attendons que la France, co-présidente du

groupe de Minsk, condamne cette agression et rappelle l’Azerbaïdjan à ses

engagements dans le cadre du cessez-le-feu.

La FRA appelle à la vigilance et rappelle que l’Arménie, l’Artsakh et la diaspora sont unis face à l’adversité !

FRA Dachnaktsoutioun Europe Occidentale Paris,

le 14 juillet 2020