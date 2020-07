Agression : la France doit faire entendre sa voix

Il n’aura pas fallu plus d’une semaine pour que le dictateur azerbaïdjanais Ilham Aliev s’affranchisse du processus de négociation sur le conflit du Haut-Karabakh diligentée par le groupe de Minsk de l’OSCE. Son attaque du dimanche 12 juillet contre la région arménienne du Tavouch n’est en effet rien d’autre que la mise à exécution de sa menace publique et officielle du 7 juillet dernier de recourir aux armes contre Erevan.

Le CCAF condamne avec la plus grande fermeté cette agression militaire qui répond clairement à la volonté affirmée par Ilham Aliev d’élargir le champ du conflit à toute l’Arménie, voire à l’entité arménienne en tant que telle, dans la grande tradition de l’ottomanisme et du panturquisme. Le soutien diplomatique et militaire de la Turquie d’Erdogan à cette offensive met quant à lui en évidence, si besoin était, les velléités criminelles convergentes des dirigeants turcs et azerbaïdjanais qui continuent de puiser leur inspiration aux meilleures sources de la domination historique dont ils se réclament et qu’ils s’emploient à faire renaître.

Cette attaque s’inscrit dans le droit fil de la politique belliqueuse de l’Azerbaïdjan, dont le budget militaire équivaut au PIB de l’Arménie. Elle fait aussi écho aux démonstrations de force d’Erdogan tant à l’intérieur de ses frontières contre ses opposants et les minorités, qu’à l’extérieur avec ses pressions et son interventionnisme militaire inacceptable contre différents états du pourtour de la Méditerranée. Le tout sur fond de chantage permanent contre l’Europe et ses voisins.

Le CCAF appelle les pays coprésidents du Groupe de Minsk à réagir avec la plus grande fermeté à cette agression d’Ilham Aliev - à la fois clone et caricature d’Erdogan dans le Caucase - , qui doit être étouffée dans l’œuf sous peine d’enflammer à nouveau la région, avec des conséquences imprévisibles sur la paix du monde.

Le CCAF appelle notamment la France à faire entendre sa voix et à condamner sans réserve tout recours aux armes contre ce qu’il reste de l’entité arménienne, dont le combat pour la survie, cent ans après le génocide, participe à part entière des valeurs les plus essentielles de la démocratie et de la civilisation.