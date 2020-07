L’Ambassade de France en Arménie honore le vice-amiral Louis Dartige du Fournet et le résistant Missak Manouchian

L’Histoire retiendra la date du 14 juillet 2020 comme un nouveau geste fort de l’amitié séculaire entre la France et l’Arménie.



Après l’inscription le 5 février 2019 par le président de la République, Emmanuel Macron, de la date du 24 avril dans le calendrier républicain comme « Journée Nationale de la commémoration du génocide des Arméniens », ce 14 juillet jour de Fête Nationale française, en l’ambassade de France à Erevan, à l’initiative de son Excellence Monsieur Jonathan Lacôte, Ambassadeur de France en Arménie, était organisée une cérémonie d’hommage à deux héros aux destinées hors du commun : un français, le vice-amiral Louis Dartige du Fournet et un arménien,le poète et résistant Missak Manouchian.



Organisée et préparée dans la discrétion depuis 2018, cette cérémonie est le fruit du travail du colonel Gilbert Lévon Minassian, de l’association humanitaire Altitude 5 165, de la Jeunesse Arménienne de France ( JAF ), de l’association des Anciens Combattants Français d’Origine Arménienne et de la volonté forte de l’Ambassadeur de France en Arménie.



Malgré l’importance de l’événement, la crise sanitaire du coronavirus imposait aux services de l’ambassade de réglementer l’accès à la cérémonie pour quelques invités triés sur le volet.

Ainsi au sein de l’ambassade, les bustes en bronze des deux héros sortis de l’ombre allaient être dévoilés sous les feux des photographes et des caméras qui retransmettaient en direct l’événement à la télévision et sur les réseaux sociaux.



« A nos amis arméniens, je voulais dire que notre relation est unique, c’est avant tout une relation de cœur » : S.E. Jonathan Lacôte.

Fier et ému de présider cette cérémonie , l’ambassadeur déclarait que Louis Dartige du Fournet et Missak Manouchian ne s’étaient jamais connu, écoutant uniquement leur cœur dans leurs actes héroïques.

Le début de la cérémonie était marqué à la demande de l’ambassade par une minute de silence en hommage aux victimes arméniennes, lors des affrontements à la frontière du Tavoush le matin même.



Comme à Erevan, à Marseille dans le Centre culturel Varoujan Bozadjian de la JAF où était retransmis en direct l’événement par vidéo projecteur, les nombreux invités masqués pour la circonstance, partageaient également le moment de recueillement.

Au premier rang des nombreuses personnalités étaient présentes : Samvel Lalayan, consul général de la République d’Arménie à Marseille, accompagné de son épouse, le Père Aram Ghazaryan, Robert Guédiguian, cinéaste et parrain de l’association Altitude

5 165, Yannick Ohanessian, nouvel élu à la ville de Marseille, Maître Gérard Tcholakian, Katia Guiragossian, nièce de Mélinée Manouchian, Khatchig Yilmazian, directeur du Centre culturel Sahak Mesrop du Prado, Jean-Jacques Avedissian, directeur des Éditions Thadées, Gérard Meylan, acteur et ami de Robert Guédiguian et l’écrivain René Dzagoyan.



Robert Azilazian, président du Diocèse de France, Lussiné Melikyan, présidente d’Altitude 5 165 à Erevan, Simon Azilazian, président des Anciens Combattants, Julien Harounian, président du CCAF Sud, Maxime Sisvalian et Onig Djerahian étaient également présents entres autres pour partager cette cérémonie riche d’Histoire et chargée de symboles.

En introduction de son discours, son Excellence Jonathan Lacôte a rendu un hommage appuyé au personnel hospitalier et à celles et ceux qui restent mobilisés durant la pandémie du Covid- 19.

Par solidarité en ce jour de Fête Nationale en France, l’ambassade avait distribué quelques spécialités françaises aux hôpitaux d’Erevan.

L’ambassadeur a également rappelé l’envoi par la France de plusieurs médecins pour intervenir en Arménie et faire face à la crise sanitaire.

« A travers Louis Dartige du Fournet, nous rendons hommage aux combattants et résistants arméniens », S.E. Jonathan Lacôte.

Son Excellence l’ambassadeur a évoqué la biographie du vice- amiral Louis Dartige du Fournet qui avait 59 ans en 1915 lorsqu’il décida, à la tête de la flotte française en Méditerranée orientale de venir porter secours et sauver 4 080 Arméniens, pris sous le feu de l’armée turque.



Réfugiés sur le Mussa Ler ( Mont Moïse ) ces rescapés du génocide qui agitaient un immense drap blanc frappé d’une croix rouge avaient attiré l ’attention du vice-amiral à bord du Croiseur Guichen qui se rendait sur zone.

Malgré sa demande d’instructions à l’état- major et le silence de ce dernier, c’est sous sa responsabilité qu’étaient envoyés les 12 et 13 septembre plusieurs navires sur les lieux. La Foudre, le D’Estrées, l’Amiral Charner et le Desaix, recueillaient à leurs bords les réfugiés arméniens qui seront mis en sécurité plus tard à Port-Saïd en Égypte.

« Il était plus que temps que la France rende hommage à Dartige du Fournet », c’est par ces mots que l’ambassadeur terminait son hommage au marin héroïque.

Mort le 16 février 1940, le vice- amiral Louis Dartige du Fournet repose dans le cimetière de Saint Chamassy en Dordogne.

Plusieurs associations arméniennes organisent des hommages sur sa sépulture et honorent sa bravoure.

« L’armée du crime devient l’armée des héros » S.E. Jonathan Lacôte

Faisant allusion à la fameuse Affiche rouge qui représentait les portraits hirsutes de Missak Manouchian et de ses compagnons d’armes fusillés au Mont Valérien le 21 février 1944,S.E l’Ambassadeur Jonathan Lacôte, rappelait les nombreuses actions de résistance qu’avait organisé Missak Manouchian au sein des FTPMOI.



Missak Manouchian, arménien arrivé en France orphelin à l’âge de 19 ans, avait travaillé quelques mois au chantier naval de La Seyne-sur-Mer près de Toulon, avant de gagner Paris pour étudier à La Sorbonne.

L’ambassadeur a évoqué son engagement au Parti Communiste Français et sa relation avec son épouse Mélinée.

« Nous voulions rappeler que l’histoire de Missak Manouchian est une histoire française » dit-il en rendant hommage au sacrifice de Missak Manouchian, mort pour la France.

L’ambassadeur a également affirmé que la France présente au Conseil de sécurité des Nations Unis, au sein de l’UE ainsi que coprésidente du Groupe de Minsk, se tient aux côtés de l’Arménie et de son peuple.



Grâce à la volonté et la générosité d’hommes et de femmes en Arménie et en France, deux héros étaient honorés en l’ambassade de France à Erevan, avec l’espoir de voir prochainement la Panthéonisation des cendres de Missak Manouchian au cœur de ce Temple républicain et de la mémoire collective où reposent les Grands Hommes.

Leurs bustes sculptés dans du bronze, dressés dans la Salle principale de l’édifice diplomatique, seront une passerelle indéfectible pour l’amitié entre la France et l’Arménie.

Alain Sarkissian