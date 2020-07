Le C24 condamne fermement l’agression de l’Azerbaïdjan contre le territoire de l’Arménie

Le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche organe représentatif de la communauté arménienne de la région de Valence, condamne fermement l’agression de l’Azerbaïdjan dans la région frontalière arméno-azérie de Tavouch dimanche 12 juillet. Cette agression fait suite au climat anti-arménien entretenu par le pouvoir azéri pour cacher de nombreux problèmes sociaux et politiques de l’Azerbaïdjan, l’une des dernières dictatures de la planète. Le président azéri Ilham Aliev avait évoqué ouvertement il y a quelques jours la possibilité de la reprise de la guerre pour régler par la force le conflit du Haut-Karabagh (Artsakh) alors que des pourparlers de paix sont entrepris pour un règlement pacifique sous l’égide du Groupe de Minsk de l’OSCE dont la France a la coprésidence.

L’offensive azérie contre les positions arméniennes dimanche obéissait donc à cette tension, Bakou désirant par cette escalade de violence dans la région entrer en conflit ouvert avec l’Arménie. L’Azerbaïdjan a violé ouvertement la frontière de l’Arménie et cela en dépit des conventions internationales et de l’inviolabilité des frontières établies et reconnues par les instances internationales. Les forces arméniennes ont répliqué à ces attaques azéries en infligeant une réponse appropriée.

Nous attendons que les instances internationales condamnent fermement cette agression caractérisée de l’Azerbaïdjan qui s’est soldée par la mort d’une vingtaine de soldats dans les deux camps. Nous affirmons une nouvelle fois notre soutien à la souveraineté de l’Arménie ainsi que de la République de l’Artsakh, territoire arménien depuis la nuit des temps. Nos pensées vont aujourd’hui vers le peuple arménien d’Arménie et de l’Artsakh, peuple ami de la France et de tradition francophile depuis des siècles. L’Arménie qui est membre des pays de la Francophonie.

Au nom du C24, Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche, nous réitérons une nouvelle fois notre soutien entier à l’Arménie, le au camp de la paix et détentrice des valeurs européennes communes de civilisation. Nous appelons également au peuple de l’Azerbaïdjan de ne pas donner libre-cours aux discours de haine et de discrimination des dirigeants azéris dont le seul but est de faire oublier qu’il a détourné en faveur des familles au pouvoir, les richesses pétrolières du peuple.

Aujourd’hui cette diversion dirigée contre l’Arménie et l’Artsakh vise à faire oublier au peuple azéri ses malheurs nés de ses propres dirigeants enrichis sur son dos.

Le bureau du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche