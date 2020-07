Conférence de presse d’Artsrun Hovhannisyan en direct du Centre d’information sur la crise à Ijevan dans le Tavush

Artsrun Karapeti Hovhannisyan est l’ancien attaché de presse du ministère de la Défense d’Arménie et un expert et analyste militaire. Depuis mars 2020, il est chef de la faculté d’état-major du commandement à l’Université militaire Vazgen Sargsyan.

Voici une traduction officieuse des remarques liminaires d’Artsrun Hovhannisyan :

Le 12 juillet, les forces armées azerbaïdjanaises ont lancé des actions provocatrices dans la direction de la frontière de l’État arménien, entraînant des actions militaires. Aujourd’hui, les colonies civiles arméniennes ont été ciblées par l’Azerbaïdjan, à savoir les villages de Chinari, Aygepar, Nerkin Karmiraghbyur et Paravakar ; la ville de Berd a également été ciblée aujourd’hui. Deux usines de la ville ont subi une attaque ciblée ; un gazoduc a été touché plusieurs fois. La population civile pacifique a été attaquée. Heureusement, nous n’avons pas de victimes civiles.

Au cours du bombardement, les forces armées arméniennes ont mené leur mission, qui est de faire cesser l’adversaire. L ’ adversaire a utilisé différents mortiers et tanks. Nous essaierons d’organiser des infos spéciales demain pour voir les dégâts sur le sol ainsi que le type de bombardement utilisé.

Les forces armées azerbaïdjanaises ont agi conformément à leur « écriture manuscrite » déjà reconnaissable. Elles ont déployé du matériel militaire adjacent à une commune et ont visé leur propre population civile. Nous avons en notre possession une preuve substantielle de cela.

Nous avons commencé à travailler avec l’Infocenter unifié et nous publierons un calendrier précis à l’avenir. Il y aura au moins deux briefings demain.

Je peux dire que la situation générale est relativement calme et que ce calme relatif a commencé à 18 h. Nous avons depuis eu des bombardements et non avec des mortiers de gros calibre, ce qui signifie que nous avons une désescalade de tension.

Questions :

Nouvelles. Je suis Gayane Aleksanyan : Combien de blessés du côté arménien et dans quelle état sont-ils ? Et combien de véhicules aériens sans pilote (UAV) le côté arménien a-t-il détruit ?

Artsrun Hovhannisyan : Selon les médecins, ceux qui ont été blessés n’ont pas subi de blessures mortelles ; ils sont principalement dans un état stable. Au fur et à mesure que la situation progresse, nous vous donnerons plus de détails sur leur santé. Depuis le 12 juillet la partie arménienne a détruit environ 10 drones, dont un Hermes 900, qui est un modèle assez coûteux. [Hovhannisyan a noté que demain il fournira le nombre exact de drones détruits par l’armée arménienne].

Tert. Am, Ani Gevorgyan : La partie arménienne a amélioré ses positions, pouvez-vous nous présenter plus de détails sur cette avancée ? Quelles sont les actions actuelles de l’Azerbaïdjan dans ces positions ? L’armée arménienne poursuit-elle des actions dans d’autres positions / directions ?

Artsrun Hovhannisyan : Depuis l’escalade de la situation dans la partie nord-est de la frontière entre l’État arménien et l’Azerbaïdjan, des tensions n’ont pas été observées sur la ligne de contact en Arménie et en Artsakh. Je ne commenterai pas les avancées des positions, car nos forces armées effectuent une tâche spécifique et fournir des éclaircissements sur ces progrès peut nuire aux efforts de l’armée arménienne. On peut en parler après que la situation soit déjà stabilisée.

Davit Galstyan, Sputnik Arménie : Y a-t-il une consolidation visible des forces azerbaïdjanaises vers la frontière, ce qui pourrait à l’avenir mener à des actions militaires plus sérieuses ?

Artsrun Hovhannisyan : Je peux vous rassurer que les forces armées arméniennes sont bien informées de tout type de mouvement ou de consolidation militaire, mais permettez-moi de ne pas répondre à cette question au mouvement, en donnant des informations. Premièrement, ne pas donner notre connaissance de la situation et ouvrir nos cartes, et deuxièmement, permettre aux opérations militaires de prendre leur action conformément à l’escalade relative et à la désescalade que nous avons observée au cours des derniers jours.

Question suivante : Vous avez dit qu’il n’y avait pas de blessés parmi la population civile, est-ce correct ?

Artsrun Hovhannisyan : À ma connaissance, aucun civil n’a été blessé ; les pertes civiles ne sont que des dommages matériels.

Tert. am, Ani Gevorgyan : Il y a beaucoup de discussions sur la mise en place officielle de l’Organisation du Traité de sécurité collective à l’action. Est-ce qu’il faut le faire si la situation est sous contrôle ?

Artsrun Hovhannisyan : En tant que représentant du Ministère de la défense, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Cependant, je suis sûr qu’à travers l’Infocenter unifié, nous aurons l’occasion d’entendre le Ministère des affaires étrangères répondre à cette question.

Question de suivi : Est-ce qu’il faut que les forces de réserve ou les unités des Yerkrabah s’impliquent ?

Artsrun Hovhannisyan : Les forces armées arméniennes exercent leurs fonctions et il n’y a pas besoin de renfort. Il existe un protocole législatif correspondant pour invoquer une demande similaire. Si le besoin se manifeste, le gouvernement arménien s’en occupera, cependant, à l’heure actuelle, il n’y a pas de telle nécessité.

Vardan Ananyan, Yerkir Media : Au cours des derniers jours, les médias sociaux ont été remplis d’informations, qui disent qu’il y a panique dans les villages frontaliers. Pourriez-vous confirmer une fois de plus qu’il n’y a pas de panique dans les villages front Par exemple, le Ministère des situations d’urgence a demandé à ses employés de se préparer à évacuer les citoyens, si nécessaire.

Artsrun Hovhannisyan : Quand nous disons qu’au moins cinq communautés étaient ciblées par la partie azérie et heureusement que nous n’avons pas de pertes parmi la population civile, cela montre tout d’abord que les organismes autonomes locaux font correctement leur travail et que les locaux sont habitués à des situations comme celle-ci. Demain, vous verrez par vous-même et vous direz au public que les gens des communautés frontalières sont confiants, préparés et déterminés et qu’il n’y a pas de panique dans ces villes.

Répondant aux questions en ligne Artsrun Hohannisyan a confirmé qu’il n’y avait pas eu d’évacuation des colonies civiles dans la région. Il a dit qu’aucun civil n’avait subi de blessures mortelles. S ’ il y a eu des blessures mineures non déclarées, il espère que les informations seront mises à jour demain. Artsrun Hovhaninisyan a déclaré qu’il n’avait pas d’informations précises sur le nombre d’usines qui auraient pu cesser leurs opérations dans la région du Tavush pour des préoccupations de sécurité et qu’il essaiera de clarifier l’information d’ici demain. En ce qui concerne les cyber-attaques menées par l’Azerbaïdjan, Artsrun Hovhanissyan a déclaré que cela était aussi conforme à la façon dont l’Azerbaïdjan a précédemment opéré Il a également appelé les gens à s’abstenir de partager des informations non officielles. En ce qui concerne les victimes du côté azerbaïdjanais, Artsrun Hovhanisyan a déclaré qu’il avait confirmé qu’environ 11 décès, mais cela pourrait ne pas être le nombre concluant, il a dit qu’il était presque certain que le nombre changerait.