Revue de la presse arménienne du 7 au 8 juillet 2020

29820 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 27320 cas de coronavirus dans le pays dont 17427 ont été guéris et 521 patients sont décédés.

L’état d’urgence serait plus probablement prolongé/ Nikol Pachinian a déclaré que l’état d’urgence, qui est en vigueur jusqu’au 13 juillet, serait plus probablement prolongé. Pachinian a également averti que le gouvernement devrait imposer un nouveau confinement national si les hôpitaux n’étaient plus en mesure de faire face à la propagation continue du coronavirus dans le pays. Selon lui, un nouveau confinement serait un coup dur pour l’économie.

Le gouvernement envisage d’avoir un régime juridique permettant le maintien des règles de l’état d’urgence même après sa levée/ Selon le Ministre de la Santé, le gouvernement il envisage d’avoir un régime juridique permettant de maintenir les règles de l’état d’urgence après sa levée. Ainsi, si l’état d’urgence est levé, le gouvernement aura quand même la possibilité de forcer légalement les citoyens à respecter les règles notamment le port d’un masque facial, la distanstation sociale, ainsi que les réglementations pour les entités économiques et les mesures de responsabilité.

L’Arménie a acheté le médicament du Covid-19 Remdesivir et mène des négociations pour le médicament Avifavir/ Selon le Ministre de la Santé, l’Arménie a acheté un lot du médicament « Remdesivir », qui arrivera dans le pays dans les 7 à 10 jours. L’Arménie est également en négociations pour acheter le médicament de fabrication russe « Avifavir », ainsi que le médicament « Favipiravir » produit en Russie et au Japon. Un lot de médicaments japonais a déjà été importé et les hôpitaux vont bientôt commencer à l’utiliser. L’Arménie mène également des négociations pour l’achat du futur vaccin (cf. revue du 2 juillet 2020).

Aliyev critique les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE/ La presse indique que le Président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, a critiqué les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE et a déclaré que les dernières négociations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan étaient infructueux. Aliyev a critiqué que le principal message des coprésidant dans la dernière déclaration (cf. revue du 30 juin au 1er juillet 2020) était qu’il n’y avait pas de solution militaire au conflit. « Nous attendons des déclarations plus sérieuses, claires et ciblées de la part des médiateurs. Les vidéoconférences des ministres des affaires étrangères [arméniens et azerbaïdjanais] n’ont aucun sens et ne font que donner l’impression que le Groupe de Minsk existe » a déclaré Aliyev. La porte-parole de Pachinian a commenté les déclarations d’Aliyev soulignant que le conflit ne pouvait être résolu que si l’Azerbaïdjan reconnaissait les droits du peuple du Karabakh, y compris la participation des arméniens du Karabakh aux négociations. « M. Aliyev blâme les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE, l’Arménie et la justice historique dans l’échec du règlement du conflit, mais il ne devrait blâmer que lui-même pour avoir abandonné il y a longtemps le domaine constructif des discussions » a écrit la porte-parole.

La Cour d’appel ordonne un nouveau procès d’une affaire datant de 2001 et impliquant les gardes du corps de Kocharyan/ La Cour d’appel d’Arménie a accepté le 6 juillet d’ordonner un nouveau procès en relation avec la mort violente, en septembre 2001, d’un homme dans un café d’Erevan impliquant un garde du corps de Kocharyan. Quand Poghos Poghosyan a été retrouvé mort dans les toilettes du café, la presse écrivait à l’époque qu’il avait été battu sur l’ordre Kocharyan pour l’avoir salué de façon familière. Les procureurs avaient déclaré à l’époque que Poghosyan était mort après être tombé lors d’une dispute avec l’un des gardes du corps de Kocharyan. Certains témoins avaient affirmé que Poghosyan avait été attaqué et forcé à aller aux toilettes par plusieurs hommes qui ressemblaient à des agents de sécurité. Un garde du corps présidentiel a été poursuivi en relation avec l’incident meurtrier. Les procureurs ont décidé de mener une nouvelle enquête sur la mort de Poghosyan après la révolution de 2018. Les procureurs ont pris leur décision sur la base du témoignage de Stephen Newton, un citoyen britannique qui affirme avoir été témoin de l’incident de 2001. Newton, qui travaillait en Arménie à l’époque, a maintenu ses affirmations antérieures selon lesquelles la victime avait été battue par plusieurs gardes du corps présidentiels. La Cour d’appel a accepté la demande, renvoyant l’affaire devant le tribunal de première instance d’Erevan.

Un autre tribunal bloque l’arrestation du gendre de Serge Sarkissian/ Le 6 juillet, un tribunal d’Erevan a refusé d’autoriser les enquêteurs à arrêter Mikael Minasyan, le gendre en fuite de l’ancien président Serge Sarkissian.

Le manque de quorum empêche l’audience de la CC sur l’affaire Kocharian/ La Cour constitutionnelle n’a pas tenu l’audience sur la légalité des accusations de coup d’État portées contre l’ancien Président, Robert Kocharian, car le quorum n’a pas été atteint. Rappelons que trois des neuf juges de la CC avait été licenciés après l’adoption des amendements constitutionnels. Deux autres juges, y compris Hrayr Tovmasyan qui a perdu son poste du Président de la CC, sont partis en congé la semaine dernière.

Trois anciens juges et l’ancien président de la CC se sont adressés à la Cour européenne des droits de l’homme/ Selon la presse, trois anciens juges et l’ancien président de la CC se sont adressés à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Le représentant de l’Arménie auprès de la CEDH, Yeghishe Kirakosian, a confirmé à la presse que la CEDH a envoyé un questionnaire au gouvernement arménien pour lui fournir des informations sur cette affaire. Selon le quotidien Joghovourd, si la CEDH décide d’accepter la motion, au moins trois personnes - le Ministre de la Justice, Rustam Badassian, le représentant de l’Arménie auprès de la CEDH, Yeghishe Kirakosian, ainsi que le président de la commission parlementaire des affaires juridiques, Vladimir Vardanyan, seraient demis leurs fonctions. D’après le quotidien, ces derniers étaient en charge d’assurer la coopération et la compréhension avec la communauté internationale.

L’Arménie lance la production de fusils Kalachnikov/ La presse rend compte de la visite du Premier ministre dans la nouvelle usine de fabrication de sous-munitions Kalachnikov en Arménie, à Abovian. Une entreprise arménienne a commencé à fabriquer des modèles avancés de fusils d’assaut russes Kalachnikov qui doivent être fournis aux forces armées arméniennes et vendus à l’étranger. La société Neitron a lancé les opérations de production ce juillet, conformément à un accord conclu il y a deux ans entre le groupe russe Kalachnikov Concern et une autre société arménienne, Royalsys Engineering. Un accord complémentaire signé par le fabricant russe d’armes légères et Neitron cette année a accordé à ce dernier une licence de 10 ans pour produire les modèles AK-103 de Kalachnikov (cf. revue du 04 juin 2020). Neitron paiera 24 millions de dollars pour acheter de nouveaux équipements russes afin de moderniser et d’étendre sa production séparée de cartouches Kalachnikov. En outre, la société commencera à produire dans le courant de l’année des lunettes de visée nocturne et des dispositifs de surveillance pour l’armée arménienne. Les dirigeants de Neitron ont déclaré au Primer Ministre que leur société allait assembler 50 000 armes par an. Nikol Pachinian a souligné l’importance de l’usine, notant que le projet a vu le jour grâce à une coopération étroite entre l’Arménie et la Russie dans le domaine de l’industrie militaire. La presse rappelle que Kalachnikov Concern avait ouvert une représentation officielle à Erevan en 2014.

Service de sécurité nationale : Les services spéciaux de l’Azerbaïdjan tentent d’obtenir des informations de l’armée arménienne en ligne/ Selon le Service de sécurité nationale, les agents de renseignement des services spéciaux d’Azerbaïdjan créent de fausses pages sur les réseaux sociaux avec des noms d’Arméniens et se présentent comme des hommes d’affaires ou des anciens militaires des forces armées d’Arménie et tentent d’obtenir des informations militaires lors d’interactions avec les internautes arméniens. Le SSN a demandé instamment aux citoyens arméniens, en particulier aux militaires, de s’abstenir d’avoir des contacts avec des utilisateurs inconnus sur les réseaux sociaux et de ne pas discuter de sujets liés au service militaire.

Un ancien député du groupe « Tsaroukian » arrêté pour avoir donné un pot-de-vin électoral/ Selon le SSN, l’ancien député du groupe « Tsaroukian », Vanik Asatryan, a été arrêté pour avoir donné un pot-de-vin électoral. La presse rappelle que les mêmes accusations sont portées contre le chef du parti « Arménie prospère », Gagik Tsaroukian (cf. revue du 13 au 15 juin 2020).

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France