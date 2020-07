L’Iran propose son aide pour désamorcer le conflit arméno-azéri

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a téléphoné mardi à ses homologues arménien et azerbaïdjanais pour discuter des dernières violations du cessez-le-feu à la frontière entre les deux voisins iraniens du Caucase du Sud.

L’agence de presse officielle iranienne IRNA a déclaré que Zarif a exhorté l’Arménie et l’Azerbaïdjan à « faire preuve de retenue » et à reprendre les pourparlers pour une résolution pacifique du conflit du Haut-Karabagh. Il a également exprimé la volonté de l’Iran d’aider à désamorcer les tensions entre les parties en conflit.

Le ministère iranien des Affaires (...)