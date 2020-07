Les combats meurtriers se poursuivent à la frontière arméno-azérie

Sept militaires azerbaïdjanais, dont un général de l’armée, et quatre soldats arméniens ont été tués hier dans des combats acharnés qui se sont poursuivis à la frontière arméno-azerbaïdjanaise pour la troisième journée consécutive.

Le vice-ministre azerbaïdjanais de la Défense, Kerim Veliyev, a déclaré que le général de division Polad Hashimov et le colonel Ilgar Mirzoyev sont morts « comme des héros » dans le district occidental de Tovuz, en bordure de la province arménienne du nord de Tavush, le théâtre des combats.

Selon les agences de presse azerbaïdjanaises, Veliyev a également confirmé la mort de cinq autres soldats azerbaïdjanais, dont deux majors de l’armée. Il n’a donné aucun autre détail.

Dimanche, au moins quatre autres soldats azerbaïdjanais ont été tués peu de temps après des accrochages dans cette section de la frontière arméno-azerbaïdjanaise, la pire depuis des années.

Shushan Stepanian, porte-parole du ministère arménien de la Défense, a déploré que le major Garush Hambardzumian et le capitaine Sos Elbakian avaient été tués par des tirs ennemis.

Le ministère a fait état plus tard dans la journée de deux autres morts au combat dans les rangs de l’armée arménienne. Il a précisé que les deux victimes étaient des sergents subalternes.

Stepanian a ajouté dans la matinée qu’un drone militaire azerbaïdjanais avait attaqué des infrastructures civiles à Berd, une ville arménienne proche de la frontière. Elle a souligné qu’aucun des habitants de la ville n’a été blessé.

Le ministère arménien des Affaires étrangères a condamné l’attaque au drone, affirmant que la partie azerbaïdjanaise recevra une « réponse adéquate ».

Selon les autorités d’Erevan, les forces azerbaïdjanaises ont bombardé lundi deux villages frontaliers arméniens.

Bakou a également accusé la partie arménienne d’avoir bombardé des villages azerbaïdjanais situés le long de la frontière fortement militarisée. Il a indiqué qu’un habitant de 75 ans avait été tué mardi.

Les parties en conflit s’accusent mutuellement d’avoir provoqué l’escalade en tentant de s’emparer des positions ennemies dans la zone montagneuse.

Les violations de la trêve s’y sont poursuivies malgré les appels à la fin immédiate des escarmouches exprimées par la Russie, l’Union européenne et les États-Unis. Les médiateurs américain, russe et français tentant de négocier une résolution du conflit du Haut-Karabagh ont exhorté l’Arménie et l’Azerbaïdjan à reprendre lundi les pourparlers de paix « dès que possible ».

Le Département d’État américain a ajouté sa voix à l’appel des médiateurs et a condamné la violence meurtrière « dans les termes les plus forts ».

« Les États-Unis se joignent aux coprésidents du Groupe de Minsk pour appeler les parties à reprendre des négociations de fond dès que possible et pour souligner l’importance de renvoyer des observateurs de l’OSCE dans la région dès que les circonstances le permettront », a commenté le porte-parole du département, Morgan Ortagus. .

Pour sa part, la Russie a déclaré mardi par l’intermédiaire du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qu’elle restait « profondément préoccupée » par la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise.

Peskov a également affirmé que Moscou était prête à faire des « efforts de médiation » pour désamorcer les tensions et faciliter les progrès dans les pourparlers de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il a souligné les « contacts intensifs » du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avec ses homologues arméniens et azerbaïdjanais.

Lavrov a exhorté Erevan et Bakou à arrêter immédiatement les hostilités et à faire preuve de « retenue » lors de ses conversations téléphoniques séparées avec Zohrab Mnatsakanian et Elmar Mammadyarov.

Les ministres arménien et azerbaïdjanais des Affaires étrangères se sont également entretenus lundi par téléphone avec Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’UE. Borrell a ensuite tweeté qu’il « avait souligné la nécessité de désamorcer les tensions ».