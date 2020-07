Près d’une dizaine de drones azéris abattus par les forces arméniennes à la frontière arméno-azérie du Tavouch au nord-est de l’Arménie

Le formateur militaire Ardzroun Hovhannisyan l’ancien porte-parole du ministère arménien de la Défense a annoncé mardi 14 juillet en fin d’après-midi que depuis le début des attaques azéries sur les positions arméniennes de la région de Tavouch (nord-est de l’Arménie) les forces azéries ont perdu 10 drones. Les images de l’un de ces derniers un Erbit Hermes 900 de fabrication israélienne et le plus gros appareil de ce type de l’armée azéries furent diffusées par le ministère arménien de la Défense hier 14 juillet lorsque l’engin était abattu au-dessus des positions arméniennes. « Demain je vous donnerai des chiffres plus précis. Mais depuis le 12 juillet jusqu’à aujourd’hui le chiffre de ces drones abattus par les forces arméniennes atteint déjà les 10 appareils » dit Ardzroun Hovhannisyan.

Krikor Amirzayan