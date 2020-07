L’UMAF Lyon Rhône-Alpes, condamne fermement l’agression de l’Azerbaïdjan sur les villages frontaliers du Nord-Est de l’Arménie et demande aux autorités françaises d’exiger la cessation immédiate de cette attaque , qui n’est pas la première, depuis le cessez-le-feu de 1994 entre la République d’Artsakh et l’Arménie d’une part, et l’Azerbaïdjan d’autre part.

Cette agression démontre que le duo turco-azéri profite de la pandémie de Covid-19 pour imposer au monde entier sa doctrine, à la Basilique Sainte-Sophie d’Istanbul, au nord de la Syrie, au Kurdistan, en Libye, et une fois de plus à la frontière arménienne.

Nos pensées vont à la mémoire de nos soldats martyrs ainsi qu’à leurs familles.