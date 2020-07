Erdogan et Trump veulent agir « plus étroitement »

Les présidents turc et américain, dont les deux pays sont membres de l’Otan, ont décidé de travailler « plus étroitement » en vue d’un règlement du conflit en Libye, au cours d’une conversation téléphonique mardi, a annoncé la présidence turque. Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump « sont tombés d’accord pour coopérer plus étroitement, en tant qu’alliés, (...) afin de promouvoir une stabilité durable en Libye », a-t-on déclaré de même source. La Libye, qui dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d’Afrique, est déchirée par un conflit entre deux pouvoirs rivaux : le Gouvernement d’union (...)