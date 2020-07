Le bureau mondial de l’UGAB soutient l’Arménie, l’armée arménienne et le peuple de l’Artsakh suite à l’agression de l’Azerbaïdjan

Dans une déclaration en date du 13 juillet, le conseil d’administration de l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) déclare son soutien à l’Arménie, aux forces arméniennes et au peuple de l’Artsakh, suite à l’agression de l’Azerbaïdjan survenue le 12 juillet dans la région frontalière du Tavouch en Arménie.

« L’Union Générale Arménienne de Bienfaisance suit avec inquiétude le non-respect du cessez-le-feu par les forces azéries et de l’agression en direction de la région de Tavouch en Arménie » indique l’UGAB et affirme qu’elle soutient le gouvernement de l’Arménie, les forces armées arméniennes et le peuple de l’Artsakh et demande à l’opinion internationale de condamner l’agression militaire de l’Azerbaïdjan « qui est une menace pour le règlement pacifique du conflit de l’Artsakh ».

Krikor Amirzayan