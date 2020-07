Les forces armées arméniennes ont abattu un drone de combat azerbaïdjanais

À 14h40 Shushan Stepanyan, la porte-parole du Ministère de la défense, a déclaré dans un post Facebook que le Major Garush Hambardzumyan et le capitaine Sos Elbakyan sont morts de tirs azéris dans la partie nord-est de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Dans la déclaration, le Ministère a exprimé son soutien aux familles, aux proches et aux collègues des soldats. À 14h50 Shushan Stepanyan a déclaré que l’unité de défense aérienne des forces armées arméniennes avaient abattu un drone de combat azerbaïdjanais de type « Elbit Hermes 900 ».