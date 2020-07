L’Armée arménienne a abattu cet après-midi un drone azéri Elbit Hermes 900 qui survolait les positions arméniennes à la frontière arméno-azérie

Ce dimanche après-midi les forces arméniennes ont abattu un drone azéri qui volait au-dessus des positions arméniennes dans la région de Tavouch à la frontière arméno-azérie. L’appareil azéri un Elbit Hermes 900 de fabrication israélienne fut abattu par un missile arménien et filmé par les soldats Arméniens. L’expert militaire Ardzroun Hovhannisyan instructeur à l’Académie militaire Vazgen Sarkissian à Erévan a indiqué que l’appareil est l’un des drones les plus chers et l’un des objets volant sans pilote les plus performants.

« Les images vidéo de cette destruction en vol d’un Hermes 900 étant sans doute l’une des premières dans le monde » a indiqué Ardzroun Hovhannissyan. Dans la bande-son les soldats Arméniens criaient « hourra ! » lorsque le drone fut atteint par le tir arménien et pulvérisé dans le ciel, filmé par une caméra.

Krikor Amirzayan