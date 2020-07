L’Azerbaïdjan cache ses points de tirs au sein du village de Dondar Ghouchtchou à 10 km de la frontière du nord-est de l’Arménie

Selon le site arménien Razm.info spécialisé dans la défense et les questions militaires, l’Azerbaïdjan dissimule ses points de tirs au sein des habitations civiles afin que les Arméniens ne puissent pas les viser. « Sur des images satellites, nous vous présentons le village azéri de Dondar Ghouchtchou dans la région de Tavuz, qui se trouve à 10 km du front et qui dispose de nombreux points de tirs. L’Azerbaïdjan a entouré son propre peuple de positions de tirs qui deviennent ainsi des cibles. Ils protestent que les forces armées arméniennes ouvrent le feu en cette direction » écrit Razm.info.

Cette méthode azérie de cacher leurs canons et armes au sein de la population civile des villages frontalier n’est pas récente. Les forces arméniennes le savent et réalisent des tirs ciblés sur des bases précises communiquées par divers moyens dont les images satellite.

Krikor Amirzayan