Deux soldats Arméniens tués par les tirs azéris ce matin à la frontière arméno-azérie dans la région de Tavouch

Shushan Stepanyan la porte-parole du ministère arménien de la Défense a annoncé en cette fin de matinée, la mort de deux soldats Arméniens mortellement blessés par les tirs azéris à la frontière arméno-azérie dans la région de Tavouch au nord-est de l’Arménie.

Les deux soldats Arméniens morts ce matin sont le major Garoush Hambardzoumyan et le capitaine Sos Elbakyan.

« Le ministère de la Défense partage la peine pour ces disparitions et présente ses condoléances aux familles des soldats et à leurs proches » indique Erévan.

Krikor Amirzayan