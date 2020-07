Sept militaires azerbaïdjanais tués dans des combats avec l’Arménie

Bakou, 14 juil 2020 (AFP) - De nouveaux combats meurtriers ont opposé mardi

l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour le troisième jour consécutif, faisant au moins

sept morts côté azerbaïdjanais et amenant la Russie à appeler les belligérants

à la retenue.

Le vice-ministre azerbaïjanais de la Défense, Karim Valiev, a annoncé aux

médias locaux la mort du général Polad Gachimov, du colonel Ilgar Mirzaïev et

de cinq soldats, portant le bilan côté azerbaïjanais à 11 morts depuis

dimanche et le début des hostilités.

Selon lui, 100 militaires arméniens ont été tués, mais Erevan a jusqu’ici

démenti avoir perdu des hommes dans ces combats.

Les deux anciennes républiques soviétiques sont en conflit depuis des

décennies autour de la région séparatiste du Nagorny-Karabakh en Azerbaïdjan,

un territoire à majorité arménienne qui a fait sécession, avec le soutien de

Erevan, au début des années 1990, déclenchant un conflit qui a fait 30.000

morts. Un cessez-le-feu précaire est en vigueur depuis 1994.

Les affrontements aux abords de cette région sont assez fréquents, mais les

combats à la frontière azerbaïdjano-arménienne, comme ceux en cours

actuellement, sont beaucoup plus rares.

Les deux camps se rejettent la responsabilité des hostilités depuis

dimanche.

Mardi matin les forces azerbaïdjanaises "ont continué leurs frappes d’une

intensité variable, utilisant l’artillerie, des chars et des véhicules aériens

sans pilote", a indiqué à l’AFP Chouchane Stepanian, porte-parole du ministère

arménien de la Défense.

Selon Erevan, des infrastructures civiles auraient été visées dans la ville

de Berd, près de la frontière.

"Ces agressions contre la sécurité de la population civile de l’Arménie

vont faire l’objet d’une réponse proportionnée", a mis en garde la ministère

arménien des Affaires étrangères.

De son côté, le ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan a dit avoir

procédé à des « mesures punitives » conduisant à la destruction d’équipements et

de systèmes d’armements arméniens ainsi qu’à des pertes humaines.

Le Kremlin, l’un des médiateurs du conflit du Nagorny-Karabakh, a appelé

l’Azerbaïdjan et l’Arménie « à la retenue ».

"Nous sommes profondément préoccupés par les échanges de tirs à la

frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan", a dit Dmitri Peskov, le

porte-parole de la présidence russe, proposant une « médiation » russe.

Une guerre ouverte entre Bakou et Erevan pourrait déstabiliser toute la

région du Caucase, où Moscou et Ankara notamment ont des intérêts

géo-stratégiques concurrents.

Cette récente escalade des tensions intervient peu après des propos du

président azerbaïdjanais Ilham Aliev, qui avait menacé de quitter les

pourparlers de paix sur le Karabakh et jugé que son pays avait le droit de

chercher « une solution militaire au conflit ».

Erevan appartient à une alliance politico-militaire dirigée par Moscou,

l’Organisation du traité de sécurité collective. L’Azerbaïdjan est de son côté

un allié de la Turquie.