Un appel pour arrêter les opérations militaires et avancer vers la paix par Anna Hakobyan

Anna Hakobyan la femme du Premier ministre arménien a lancé un appel à la paix sur Facebook

Un appel pour arrêter les opérations militaires et avancer vers la paix

Depuis hier, la situation sur la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan est tendue. Des combats ont éclaté entre les forces armées arméniennes et azerbaïdjanaises.

Selon les informations officielles, la partie azerbaïdjanaise a fait 4 victimes pendant quelques heures.

En tant qu’ambassadeur de la CAMPAGNE DES FEMMES POUR LA PAIX, j’appelle les femmes et les mères azerbaïdjanaises à exhorter les dirigeants militaro-politiques de leur pays à cesser les hostilités, et non à mettre en danger la vie des enfants des Azerbaïdjanais et arméniens.

Les femmes, les mères et les sœurs devraient remettre en question leur leadership militaro-politique, qu’ont-ils gagné au prix de la perte de leurs proches, au prix de leur tragédie personnelle. Et qu’est-ce qui empêche de discuter des problèmes par des négociations de manière pacifique avec la direction des parties opposées ?

Surtout maintenant, lorsque le monde se débat contre le Coronavirus, les chefs d’État devraient concentrer leurs efforts sur la protection de la santé de leur peuple et sur la lutte contre l’ennemi commun - la pandémie pour aider les gens à retrouver leur vie normale.

Suite à l’appel du secrétaire général de l’ONU pour déclarer un cessez-le-feu mondial est la meilleure action que les dirigeants de pays puissent faire pour leur peuple.

Une guerre doit toujours être évitée. Il y a toujours une alternative.