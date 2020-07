Des drones Azéris ont tiré en direction de la ville frontalière arménienne de Berd

La nuit dernière l’Azerbaïdjan a bombardé avec des drones en direction de quelques constructions de la ville arménienne de Berd située dans la région de Tavouch à la frontière arméno-azérie a indiqué Shushan Stepanyan la porte-parole du ministère arménien de la Défense. Fort heureusement sans faire de dégât ni de victimes. Par ailleurs des mouvements de chars azéris étaient signalés la nuit dernière. Les forces arméniennes ont fait feu et obligé l’arrêt des chars qui durent retourner. L’armée arménienne a par ailleurs éliminé plusieurs positions de tirs azéris d’où partaient des tirs sur les villages arméniens frontaliers.

L’armée arménienne maitrise pleinement la situation à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et effectue des opérations de prévention.

Krikor Amirzayan