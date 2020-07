Patrimoine mondial en Turquie : Ani, la ville fantôme oubliée du nord-est

Vous savez ce sentiment lourd que vous ressentez lorsque vous voyez un site ancien ou une ruine et pouvez presque ressentir toutes les vies qui l’ont traversé et essayer de l’imaginer dans toute sa splendeur d’antan ? Eh bien, ne cherchez pas plus loin que Ani, une ville arménienne médiévale à la frontière turque, réputé digne d’être qualifié de trésor du patrimoine culturel mondial lorsque l’UNESCO l’a reconnu comme tel aux petites heures du 15 juillet 2016.

