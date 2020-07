Revue de la presse arménienne du 3 au 6 juillet 2020

28936 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 27320 cas de coronavirus dans le pays dont 16302 ont été guéris et 491 patients sont décédés. Selon l’évaluation politique du Ministre de la Sante, compte tenu de ses ressources et de sa situation, l’Arménie a assez bien fait face au coronavirus qui est un défi mondial. Quant au nombre d’infections, d’après le Ministre il dépend non seulement des mesures prises par le gouvernement, mais aussi du comportement de chacun.

Nikol Pachinian a félicité Jean Castex à l’occasion de sa nomination au poste de Premier ministre de la République Française/ Le Premier ministre, Nikol Pachinian, a adressé un message de félicitations à Jean Castex, à l’occasion de sa nomination au poste de Premier ministre de la République Française. « L’Arménie apprécie hautement le soutien de la France amie dans ses efforts pour vaincre l’épidémie. Dans votre nouvelle mission responsable, je vous souhaite une bonne santé et une énergie inépuisable, ainsi qu’au peuple français sympathique, la prospérité et un avenir plein de victoires » dit le message.

Pachinian : l’Arménie a besoin d’une nouvelle Constitution/ Dans un message Facebook à l’occasion de la Journée de la Constitution, le Premier ministre a déclaré que les résultats des précédents référendums constitutionnels en Arménie n’avaient pas été jugés crédibles par le public. Selon lui, c’est pourquoi les citoyens ne considéraient pas comme la sienne la Constitution adoptée à la suite de ces référendums. D’après Pachinian, que bien que sa position ait été que des modifications fréquentes de la Constitution conduisent à l’incertitude, l’Arménie a besoin d’une nouvelle Constitution « afin qu’un système politique basé sur la volonté des citoyens » soit établi dans le pays.

Pachinian a félicité Donald Trump à l’occasion de la Fête nationale américaine/ Nikol Pachinian a envoyé un message de félicitations au Président américain, Donald Trump, à l’occasion de la Fête nationale des États-Unis. Dans son message, Pachinian a indiqué que les nobles idées des pères fondateurs sur la construction de l’État étaient une source d’inspiration pour de nombreuses nations en quête de démocratie et que depuis deux ans maintenant, les autorités arméniennes s’étaient engagées dans un vaste programme de réformes institutionnelles, censé conduire à l’instauration définitive et à l’irréversibilité de la démocratie et de l’État de droit en Arménie.

Projet de jumelage pour le renforcement de la protection civile en Arménie/ Un protocole d’accord a été signé entre la délégation de l’UE, le Ministère arménien des situations d’urgence, l’Ambassade de Suède et l’Ambassade de Lituanie dans le cadre du projet de jumelage pour le renforcement de la protection civile en Arménie doté d’un budget d’un million d’euros.

Projet d’une valeur d’un million de dollars pour la lutte contre la corruption/ La presse rend compte d’un projet d’une valeur d’un million de dollars dans le cadre de l’assistance technique à la Chambre des comptes d’Arménie. Le gouvernement américain, par l’intermédiaire de l’USAID, a signé un accord inter-agences avec le Centre d’excellence en matière d’audit du Bureau de responsabilité du gouvernement des États-Unis afin de fournir des services de renforcement des capacités, de formation et de conseil à la Chambre des comptes de l’Arménie.

Les procureurs font appel contre la libération de Kocharian/ Les procureurs ont officiellement demandé à la Cour de cassation d’annuler la décision du 18 juin d’une juridiction inférieure de libérer sous caution l’ancien président arménien Robert Kocharian(cf. revue du 19 juin 2020, cf. revue du 20 au 22 juin 2020). Par ailleurs, les avocats de Kocharian ont également fait appel devant la cour indiquant qu’ils s’opposaient au montant de la caution et au fait que le juge n’excluait pas la possibilité que Kocharian exerce une influence illégale sur d’autres participants à son procès en cours.

Le Parlement soumet une pétition à la Cour constitutionnelle demandant de reporter l’audience sur la constitutionnalité de l’article du procès de Kocharyan/ Le Parlement a présenté une requête à la CC demandant à celle-ci de reporter l’examen de l’affaire sur la détermination de la constitutionnalité de l’article 300.1 du Code pénal dans l’affaire pénale impliquant l’ex-président Robert Kocharyan. L’examen est prévu pour le 7 juillet. Le Parlement a également demandé de lui fournir les traductions en arménien des avis consultatifs reçus de la CEDH et de la Commission de Venise, ainsi qu’un délai raisonnable pour prendre connaissance de ces avis.

Le Président du Parlement a félicité ses collègues russes à l’occasion du référendum constitutionnel/ Le Président du Parlement, Ararat Mirzoyan, a eu des conversations téléphoniques avec le Président de la Douma d’État de Russie, Viacheslav Volodin, et la Présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko. Mirzoyan les a félicités à l’occasion des résultats du référendum constitutionnel et a eu « échangé des informations sur un certain nombre de questions d’intérêt bilatéral ».

La police interdit aux anciens juges l’entrée au bâtiment de la CC/ La presse indique que les officiers de police gardant le bâtiment de la Cour constitutionnelle (CC) n’ont pas permis à Hrant Nazaryan, l’un des trois membres de la CC licenciés à la suite des changements constitutionnels (cf. revue du 23 juin 2020, revue du 24 juin 2020), d’entrer dans le bâtiment de la CC. Dans un communiqué, la police a déclaré que Nazaryan a cessé d’être un juge de CC à la suite de l’entrée en vigueur des amendements constitutionnels et ne pouvaient donc plus accéder au bâtiment de la CC. La presse n’a pas pu obtenir un commentaire de Nazaryan sur l’incident, mais il avait déclaré plutôt que ses collègues et lui prévoyaient d’intenter une action en justice contre la violation de leurs droits. Une autre juge licenciée de la CC, Alvina Gyulumyan, avait indiqué qu’elle ferait appel à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). La presse rappelle qu’elle avait travaillé comme juge de la CEDH de 2003 à 2014.

Les médias qualifient comme « pression politique » la visite de la Police dans leur locaux/ La presse indique que la police s’est présentée vendredi dans les bureaux de deux chaînes de télévision critiques du gouvernement pour vérifier leur violation présumée des règles de prévention de la propagation du coronavirus. Selon la police, les présentateurs des émissions seraient apparus à l’antenne sans masque ce qui serait une violation de la décision du Commandant. Les médias concernés : ArmNews [appartenant aux anciens députés Républicains] et 5e chaine [supposément appartenant à Robert Kocharyan] ont dénoncé la démarche comme « une pression politique ». Les médias ont insisté qu’ils avaient été informés par le chef de la Commission nationale de la radio et télédiffusion qu’il n’était pas obligatoire pour les présentateurs de porter un masque lorsqu’ils étaient à l’antenne. Ces médias ont soumis une plainte au bureau de l’Ombudsman. Ce dernier a déclaré que les mesures nécessaires pour clarifier la question seraient prises dans le cadre de la procédure engagée par son bureau.

Réunion du Conseil de la politique anticorruption/ La presse rend compte de la réunion du Conseil de la politique anticorruption. Parmi les réalisations importantes dans ce domaine, le Ministre de la Justice a souligné la formation en novembre 2019 de la Commission sur la prévention de la corruption. La Commission a établi des critères pour vérifier l’intégrité des candidats aux postes de juges, de membres de la CC, de membres du Conseil judiciaire suprême, de fonctionnaires du gouvernement, ainsi que d’autres personnes prévues par la loi. Selon le Ministre, des cadres législatifs pertinents ont été créés et le processus de leur mise en œuvre est actuellement en cours. L’autre réalisation, selon le Ministre, est la loi sur la confiscation des biens illégalement acquis (cf. revue du 16 avril 2020, cf. revue du 12 mai 2020). Selon lui, après une formation, l’unité correspondante du Bureau du Procureur général exercera cette fonction à partir de septembre. La troisième réalisation soulignée par le Ministre est l’adoption des dispositions criminalisant la corruption dans le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale. Le Premier ministre, quant à lui, a souligné que pour la première fois dans le pays, les candidats à des postes publics ont été exposés à des contrôles d’intégrité ce qui est, selon lui, un élément important dans la lutte contre la corruption.

