Ankara condamne fermement l’attaque des forces armées arméniennes

Dans un communiqué publié le 12 juillet Ankara a condamné "fermement l’attaque des forces armées arméniennes sur la région de Tovuz en Azerbaïdjan. Nous transmettons nos condoléances au peuple et au gouvernement ami et frère d’Azerbaïdjan pour les martyrs azerbaïdjanais ayant perdu leur vie et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés.

Le fait que cette attaque, qui est une nouvelle manifestation du nationalisme agressif de l’Arménie, ait été repoussée par l’Azerbaïdjan, est une indication concrète que l’agression ne restera pas sans réponse.

Ces tentatives, que l’Arménie a faites pour détourner l’attention de la communauté internationale de son occupation illégale continue du territoire azerbaïdjanais du Haut-Karabagh et de ses régions environnantes depuis de nombreuses années et pour ajouter de nouvelles dimensions au conflit afin de bloquer le règlement politique, sont vouées à l’échec.

La partie arménienne devrait renoncer à ces tactiques dangereuses et choisir la voie de la raison et du droit. S’engager dans l’aventurisme pour des aspirations dépassant ses propres capacités révèle l’échec du jugement de l’Arménie et constitue le plus grand obstacle à la paix et à la stabilité dans notre région.

Nous espérons que l’effort de l’Arménie pour dissimuler sa propre agression ne sera en aucune façon accepté par la communauté internationale.

La Turquie continuera, avec toute ses capacités, à soutenir l’Azerbaïdjan dans sa lutte pour protéger son intégrité territoriale".