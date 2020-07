Sur les réseaux sociaux arméniens circulent des images prises depuis une nouvelle position azérie à la frontière arméno-azérie, désormais aux mains des Arméniens dans la région de Tavouch au nord-est de l’Arménie. La position est appelée par les Arméniens « la hauteur du Karabagh ». Cette position militaire prise dimanche lors de la contre-attaque des Arméniens suite à l’agression azérie, permet de dominer une grande partie de la région et place des voies de communication à portées de tirs de l’Armée arménienne. L’attaque azérie et la tentative d’incursion en territoire arménien par les soldats Azéris dimanche, fut un grand échec pour l’armée azérie qui a perdu entre 4 et 17 soldats et fait plusieurs blessés. De plus dans la contre-offensive les Arméniens ont pris une ou deux positions jusqu’alors occupées par les Azéris, permettant ainsi aux soldats Arméniens de sécuriser cette partie de la frontière arméno-azérie.

Krikor Amirzayan