La valeur du commerce extérieur de l’Arménie en 2029 était de 10,4% supérieure à celle de 2018, selon la BED

La valeur du commerce extérieur de l’Arménie en 2019 s’élevait à 8,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,4% par rapport à l’année précédente, selon le rapport de juin « Principales tendances du développement de l’intégration de l’Arménie en 2019 » préparé par le Centre des Études d’intégration pour la Banque eurasienne de développement (BED) .

Selon la Commission économique eurasienne (CEE), les exportations de l’Arménie se sont élevées à 2,6 milliards de dollars (une augmentation de 9,4%) et les importations à 5,5 milliards de dollars (une augmentation de 10,8%).

Le rapport indique qu’après une brève réduction au début de l’année, les exportations se sont redressées à partir du deuxième trimestre en raison de la reprise de l’exploitation du gisement de cuivre-molybdène de Teghut.

La croissance des exportations a également été soutenue par une augmentation des exportations de métaux précieux et de produits alimentaires. Bien que le coût des marchandises exportées ait diminué en 2019, la croissance a été réalisée en raison d’une augmentation du volume physique des exportations dans le contexte d’un niveau élevé de production dans les industries minières et manufacturières.

La croissance des importations a été soutenue par une augmentation des importations de véhicules et de produits minéraux. Cependant, malgré la forte dynamique, les importations ont ralenti en 2019 dans un contexte de base élevée pour comparer les volumes d’importations de machines et équipements.

Le niveau général des prix des produits importés en Arménie a diminué en 2019 en raison d’une baisse du coût de l’essence et du carburant diesel, ainsi que des pierres précieuses. Par conséquent, l’augmentation des importations était principalement due à une augmentation des volumes physiques.

Le déficit du commerce extérieur par rapport à tous les pays en 2019 a atteint 21% du PIB, en légère augmentation par rapport à la même période de l’année précédente (20,6% du PIB).

Le déficit du commerce extérieur s’est formé principalement en dehors de l’Union économique eurasienne (UEE). Fin 2019, le solde négatif du commerce extérieur avec les pays non membres de l’UEE s’élevait à 15,4% du PIB (15,7% du PIB un an plus tôt).

Le taux de croissance des exportations vers les pays autres que les pays de l’UEE (9% de plus qu’en 2018) s’est avéré plus élevé par rapport au taux de croissance des importations. Cette accélération est due à la restauration de la production dans l’industrie minière, ainsi qu’à une certaine augmentation de la production agricole.

Dans le même temps, les produits miniers et métallurgiques (minerais et concentrés de cuivre fournis principalement à l’Union européenne, à la Chine et à la Suisse) ont dominé la structure des produits de base des exportations vers d’autres pays avec une part de 52,5%. Les produits alimentaires représentaient 19,3% - principalement les produits du tabac fournis aux pays arabes.

