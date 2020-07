Le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Arménie s’élève à 32151

Lundi 13 juillet à 11 heures, il y avait 19 865 patients COVID-19 guéris en Arménie, indique le Centre national de contrôle et de prévention des maladies dans son rapport quotidien. Au total, 32 151 cas confirmés d’infection au COVID-19 et 573 décès ont été signalés dans le pays. Cela signifie que 182 nouveaux cas d’infection, 232 nouveaux cas de guérison et 8 décès ont été enregistrés depuis le rapport d’hier.

Les huit personnes décédées hier étaient quatre femmes âgées de 59, 70, 80 et 70 ans et quatre hommes âgés de 83,71, 81 et 74 ans. Toutes souffraient de maladies chroniques.

Pas moins de 183 personnes infectées par le coronavirus sont mortes dans le pays d’autres maladies.