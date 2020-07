Les coprésidents du groupe de Minsk appellent les parties à reprendre les négociations de fond dès que possible

Lundi, les médiateurs internationaux ont exhorté l’Arménie et l’Azerbaïdjan à éviter de nouvelles violations du cessez-le-feu et à reprendre les pourparlers de paix « dès que possible » après des escarmouches meurtrières à la frontière entre les deux nations en guerre.

Dans une déclaration conjointe, les diplomates américains, russes et français codirigeant le groupe de Minsk de l’OSCE ont condamné la « violation grave de la violence » mais n’ont pas explicitement blâmé Erevan ou Bakou.

Ils ont déclaré qu’eux-mêmes et le chef d’une mission de l’OSCE chargée de surveiller le régime de cessez-le-feu dans la zone de conflit du Karabakh étaient « en contact direct avec des responsables arméniens et azerbaïdjanais » depuis le début des combats violents dans une section ouest de la frontière dimanche.

« Les coprésidents du groupe de Minsk condamnent les récentes violations du cessez-le-feu et appellent les parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute nouvelle escalade, notamment en utilisant les canaux de communication directe existants entre elles », a indiqué le communiqué.

« Les coprésidents du groupe de Minsk appellent également les parties à reprendre les négociations de fond dès que possible et soulignent l’importance du retour des observateurs de l’OSCE dans la région dès que les circonstances le permettront », ajoute le communiqué.

Le porte-parole de l’Union européenne pour la politique étrangère, Peter Stano, a publié une déclaration similaire sur l’escalade.

« L’UE appelle les parties à respecter strictement la violence, à consacrer énergie et ressources à la lutte contre la pandémie de coronavirus, à reprendre véritablement les négociations de fond sous les auspices des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE et à préparer leurs populations à la paix », a-t-il déclaré.

Les coprésidents ont déjà exhorté les parties en conflit à renforcer le régime de cessez-le-feu lors d’une vidéoconférence du 30 juin avec les ministres des affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais. Ils ont insisté sur le fait « qu’il n’y a pas de solution militaire au conflit ».

Les médiateurs ont également déclaré après ces entretiens que les ministres étaient convenus de tenir une autre vidéoconférence en juillet et de se rencontrer en personne « dès que possible ».