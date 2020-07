Aucune action provocatrice ne restera sans réponse selon le Premier ministre arménien

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a fermement condamné les actions provocatrices de l’Azerbaïdjan à la frontière avec l’Arménie.

Le Premier ministre a décrit l’escalade de la situation comme une tentative de repousser les problèmes intérieurs au second plan.

« Les actions provocatrices des forces azerbaïdjanaises sont fortement condamnables, a déclaré le Premier ministre Pashinyan, ajoutant que les dirigeants politiques militaires de l’Azerbaïdjan porteront l’entière responsabilité des conséquences imprévisibles de la déstabilisation régionale.

« La politique turque d’incitation à l’instabilité régionale est très préoccupante, ce qui se reflète mieux dans la déclaration officielle du ministère turc des Affaires étrangères, qui exprime un soutien inconditionnel aux actions de l’Azerbaïdjan, avec une logique anti-arménienne évidente, qui est déjà devenue traditionnelle », a-t-il ajouté.

Il a précisé que l’incident militaire n’est pas apparu dans le vide, et depuis un certain temps maintenant, les dirigeants azerbaïdjanais tentent de jouer la carte anti-arménienne pour des raisons qu’ils connaissent.

« Nous avons peut-être affaire à un style de travail des dirigeants politico-militaires azerbaïdjanais visant à repousser les problèmes intérieurs à l’arrière-plan en aggravant la situation. Dans ce contexte, il est particulièrement frappant de constater l’attitude méprisante évidente à l’égard des vies humaines, y compris la vie des soldats azerbaïdjanais, qui s’est manifestée en les envoyant à des actions peu prometteuses », a déclaré Nikol Pashinyan.

Cela est démontré par le fait que l’Azerbaïdjan n’a pas rejoint l’appel du Secrétaire général de l’ONU pour un cessez-le-feu mondial pendant la pandémie, a souligné le Premier ministre arménien.

« Il s’avère que plus l’épidémie se propage en Azerbaïdjan, plus la situation socio-économique s’aggrave, plus la rhétorique anti-arménienne et belliqueuse de la direction militaro-politique de l’Azerbaïdjan s’intensifie », a-t-il ajouté.

« Au lieu d’exhorter son propre peuple à respecter les règles de sécurité sanitaire, les dirigeants azerbaïdjanais ont appelé à la guerre, comme si » l’anti-arménianisme « était le meilleur moyen de lutter contre le coronavirus », a poursuivi le Premier ministre.

Il a assuré qu’aucune action provocatrice ne restera sans réponse et a appelé tous les compatriotes à exprimer leur soutien inconditionnel aux Forces armées, aux soldats et aux commandants qui sont fermes dans la défense de la patrie.

Le Premier ministre a exhorté à ne suivre que des informations officielles, qualifiant la confrontation d’information de « garantie importante de la victoire de l’armée arménienne ».

Faisant rapport sur la situation, le ministre de la Défense, David Tonoyan, a déclaré dimanche à 12 h 30 qu’un véhicule UAZ s’est approché de l’une des positions arméniennes, et pour des raisons inconnues, les militaires sont sortis de la voiture et se sont dirigés vers les postes arméniens.

« Comme le mouvement était inattendu pour nos militaires, ils l’ont signalé aux commandants et ont reçu une instruction d’appeler les militaires azerbaïdjanais à quitter la zone, en tenant compte du fait qu’ils auraient pu se perdre en raison de leur méconnaissance de l’emplacement géographique ou la situation opérationnelle », a déclaré le ministre de la Défense.

« Les militaires azerbaïdjanais ont quitté le véhicule et sont retournés à leurs positions. Ceci est suivi par des tirs de mortiers de 82 mm dans la même direction, ainsi que par des mouvements de groupes de combat vers cette position de défense arménienne », a déclaré le ministre David Tonoyan.

Il a dit que l’action a été empêchée par des tirs de représailles et des actions respectives. L’adversaire a reculé, subissant des pertes.

Selon le ministre de la Défense, les tirs à partir de différentes armes à feu reprennent périodiquement, toutes les 15-25 minutes, avec la seule pause enregistrée entre 3h30 et 5h30. Les forces armées arméniennes contrôlent pleinement la situation, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a ensuite déclaré qu’il pourrait y avoir une impression que les soldats azerbaïdjanais avaient perdu leur chemin et ont entrepris de récupérer la voiture.

En réponse, le ministre de la Défense, David Tonoyan, a déclaré : « S’ils l’avaient souhaité, ils auraient en quelque sorte contacté la partie arménienne pour parvenir à un accord de ne pas tirer et récupérer le véhicule. »

Le ministre des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, a noté à son tour que, depuis hier, ils sont en contact permanent avec les pays coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE et le représentant personnel du président en exercice de l’OSCE pour échanger des informations et coordonner les actions.

Le ministre a déclaré que le travail se poursuit et que le ministère informe le public de manière transparente du processus, de tous les développements dans cette direction.

« Notons que les Forces armées d’Arménie gèrent la situation avec confiance, et il ne fait aucun doute que nous, nos Forces armées, sommes en mesure et protégerons l’inviolabilité des frontières de la République d’Arménie », a conclu le Premier ministre Nikol Pashinyan.