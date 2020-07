L’Artsakh condamne la violation flagrante du cessez-le-feu par l’Azerbaïdjan

Le ministère des Affaires étrangères de l’Artsakh a fermement condamné la violation flagrante du régime de cessez-le-feu par la partie azerbaïdjanaise le 12 juillet à la frontière arméno-azerbaïdjanaise dans la région de Tavush en République d’Arménie, suivie d’une escalade ciblée des tensions.

« L’attaque des positions arméniennes par l’armée azerbaïdjanaise avec l’emploi de matériel lourd, ainsi que le pilonnage au mortier des villages frontaliers de l’Arménie constituent une menace directe pour la sécurité et la stabilité régionales. Nous réaffirmons que le concept déformé de la suprématie de la force militaire sur le droit international existant dans le plus haut pouvoir politique de l’Azerbaïdjan est une source de menaces constantes et un sérieux facteur de déstabilisation dans le Caucase du Sud », a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

« Nous rejetons résolument toute tentative visant à encourager Bakou à négliger ses obligations internationales. À cet égard, nous jugeons inacceptable la déclaration du Ministère turc des affaires étrangères à l’appui des provocations et des violations du régime de cessez-le-feu par l’Azerbaïdjan. Nous soulignons une fois de plus qu’une telle position de la Turquie rend insensée son appartenance au Groupe de Minsk de l’OSCE », poursuit le communiqué.

Le ministère des Affaires étrangères a exhorté la communauté internationale et les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE à évaluer correctement les actions de l’Azerbaïdjan pour déstabiliser la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise et l’encouragement de ces mesures par Ankara.