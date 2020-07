L’Arménie dénonce les tentatives de la Turquie de provoquer l’instabilité dans la région

Le ministère arménien des Affaires étrangères a condamné les tentatives de la Turquie de provoquer l’instabilité dans la région.

Le 12 juillet, le ministère des Affaires étrangères de Turquie a publié une déclaration dans laquelle la partie turque a non seulement exprimé son soutien inconditionnel à l’Azerbaïdjan, justifiant en fait le recours à la force par l’Azerbaïdjan à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, mais diffusant également des informations totalement fausses et trompeuses. .

« Cette attitude provocatrice de la Turquie et ses accusations sans fondement contre l’Arménie témoignent du fait que ce pays n’a pas agi en tant que membre du Groupe de Minsk de l’OSCE, mais en tant que partie impliquée dans le conflit du Haut-Karabagh » a déclaré le ministère ajoutant que « ce fait rend encore plus impossible pour la Turquie de jouer un rôle dans les questions liées au conflit du Haut-Karabagh, dans le cadre international, et en particulier dans le cadre de l’OSCE ».

« Les tentatives de la Turquie d’intervenir dans les conflits dans ses régions voisines ont déjà sapé la sécurité et la stabilité qui y règnent », a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Il a fermement condamné les tentatives de la Turquie de provoquer l’instabilité dans la région et a affirmé que l’Arménie continuera d’œuvrer de manière constante au maintien et au renforcement de la sécurité internationale et régionale, tout en coopérant étroitement avec les partenaires internationaux à cette fin.