L’Arménie accuse la Turquie d’attiser les tensions avec l’Azerbaïdjan

Alors que le regain de tension aux frontières de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan a suscité une réaction immediate de la Turquie, prompte à accuser la partie arménienne de l’avoir provoqué et à réaffirmer son soutien à Bakou, Erevan a à son tour accusé lundi 13 juillet Ankara de chercher à attiser les tensions dans la zone du conflit du haut Karabagh, où les combats qui se poursuivent depuis deux jours ont fait quatre morts dans les rangs de l’armée azérie. Le ministère turc des Affaires étrangères avait dénoncé « une nouvelle manifestation du nationalisme agressif de l’Arménie » dans une declaration publiée (...)