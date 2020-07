Une équipe médicale allemande arrive en Arménie

L’Allemagne et l’Union européenne ont uni leurs efforts pour soutenir l’Arménie dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Une équipe médicale d’ISAR Allemagne (recherche et sauvetage internationale) et de Caritas Allemagne, composée de 16 membres, est arrivée en Arménie avec le soutien du mécanisme de protection civile ECHO de l’UE.

Les efforts de l’équipe médicale allemande sont également soutenus par l’Organisation mondiale de la santé, l’Institut Robert Koch, le ministère fédéral de la Santé et l’armée de l’air allemande.

L’équipe médicale comprend des médecins d’urgence, des infirmières, des spécialistes de la respiration artificielle, du personnel de soins intensifs et des experts dans la fabrication de désinfectants.

L’équipe a entre autres apporté 2 000 équipements de protection, respirateurs, concentrateurs d’oxygène, appareil à rayons X et médicaments. L’équipe médicale travaillera aux côtés de ses collègues arméniens pour renforcer les capacités du système de santé et lutter contre le virus pendant deux semaines.

L’Ambassadeur de l’UE en Arménie Andrea Wiktorin, l’Ambassadeur d’Allemagne en Arménie Michael Banzhaf, Coordonnateur résident des Nations Unies en Arménie Shombi Sharp, Egor Zaitsev, Représentant de l’OMS en Arménie, le Vice-ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie Avet Adonts, le Premier Vice-ministre de la Santé Anahit Avanesyan ont accueilli l’équipe médicale de l’aéroport et leur ont souhaité bonne chance dans leur mission humanitaire inestimable pour aider ceux qui ont le plus besoin de soins médicaux.

L’UE coordonne et cofinance le transport des experts médicaux en Arménie.

L’UE et ses États membres continuent de soutenir l’Arménie pour lutter contre la crise du COVID-19 avec des efforts conjoints.