Les étoiles des noms de Hrant Matevosyan et Aghassi Ayvazyan sur la chaussée de la place Charles Aznavour inaugurées à Erévan

Sur la place Charles Aznavour à Erévan, en l’absence de Festival du film arménien Voské Dziran (Abricot d’Or) pour cause de coronavirus, furent inaugurées deux étoiles sur le pavé.

La première étoile est celle de l’écrivain et scénariste Hrant Matevosyan et la seconde est celle de l’écrivain et scénariste Aghassi Ayvazyan. Tous deux son connues par leurs œuvres de littérature ainsi que l’adaptation de ces dernières dans le cinéma arménien. Elles furent inaugurées par Haroutioun Khatchatryan le fondateur et président du festival du cinéma arménien « Voské Dziran » (Abricot d’Or) qui a dans un discours salué les œuvres de ces deux grands noms de la littérature arménienne. Les familles des deux grands auteurs étaient présentes à l’inauguration des étoiles.

Krikor Amirzayan