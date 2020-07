Moscou, 13 juil 2020 (AFP) - La diplomatie russe a jugé lundi que la

conversion en mosquée de l’ex-basilique Sainte-Sophie à Istanbul était une

« affaire intérieure » de la Turquie, des propos mesurés après les critiques de

l’Eglise orthodoxe russe.

"Nous considérons qu’il s’agit d’une affaire intérieure de la Turquie et ni

nous, ni d’autres ne doivent s’ingérer", a déclaré le vice-ministre russe des

Affaires étrangères, Sergueï Verchinine, cité par l’agence publique RIA

Novosti.

"Toutefois, nous ne pouvons pas ne pas attirer l’attention sur l’importance

de ce site du point de vue de la culture et de la civilisation mondiales",

a-t-il ajouté.

Cette déclaration intervient alors que l’Eglise orthodoxe russe avait,

elle, regretté vendredi que l’« inquiétude » de « millions de Chrétiens » n’ait

pas été entendue par la Turquie, après la décision du plus haut tribunal

administratif turc de révoquer le statut de musée à Sainte-Sophie.

Le président Recep Tayyip Erdogan a ensuite annoncé que l’ex-basilique

serait ouverte aux prières des musulmans en tant que mosquée le vendredi 24

juillet.

Cette décision a provoqué une avalanche de critiques internationales, de

Washington à Paris en passant par l’Unesco et la Grèce, pays orthodoxe.

Œuvre architecturale majeure construite au VIe siècle par les Byzantins

qui y couronnaient leurs empereurs, Sainte-Sophie est un site classé au

patrimoine mondial par l’Unesco et l’une des principales attractions

touristiques d’Istanbul avec quelque 3,8 millions de visiteurs en 2019.