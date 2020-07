Affrontements Azerbaïdjan-Arménie : la Turquie apporte son soutien à Bakou

Istanbul, 13 juil 2020 (AFP) - Le chef de la diplomatie turque a affirmé

lundi que son pays apporterait « tout son soutien » à l’Azerbaïdjan pour

protéger son intégrité territoriale, après des affrontements frontaliers avec

l’Arménie.

"Nous apporterons tout notre soutien pour protéger l’intégrité territoriale

de l’Azerbaïdjan", a déclaré le ministre, Mevlut Cavusoglu, à la chaîne

publique TRT.

« Ce que l’Arménie a fait est inacceptable. L’Azerbaïdjan n’est pas seul »,

a-t-il ajouté.

L’Azerbaïdjan et l’Arménie se sont mutuellement accusés dimanche d’avoir

déclenché une attaque militaire à leur frontière, des affrontements qui ont

fait selon Bakou deux morts et cinq blessés au sein des forces

azerbaïdjanaises.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont en conflit depuis près de 30 ans pour le

contrôle de la région séparatiste du Nagorny-Karabakh. Cependant, les

affrontements de dimanche entre ces deux pays du Caucase ont eu lieu loin de

cette région disputée.

Ils sont survenus après des déclarations mardi du président azerbaïdjanais,

Ilham Aliev, qui avait menacé de se retirer de négociations avec Erevan et de

recourir aux armes.

Une guerre ouverte entre les deux pays pourrait gagner tout le Caucase et

impliquer la Russie alliée militaire de l’Arménie et la Turquie soutien de

Bakou, en compétition pour exercer leur influence géopolitique dans cette

région stratégique.